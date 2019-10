Protest gegen Gewerbegebiet im Oberstdorfer Auwald

Der Illerursprung ist ein beliebtes Ausflugsziel und Naherholungsgebiet in Oberstdorf. Idyllisch der Ort, wo Breitach, Trettach und Stillach zusammenfließen und daneben ein selten gewordener Auwald. Und genau da – in diesem Auwald – plant die Gemeinde Oberstdorf das Gewerbegebiet Karweidach. Es soll sechs Hektar groß werden. Die Bürgerinitiative „Rettet das Rubinger Wäldchen - kein Gewerbegebiet am Illerursprung" will unbedingt verhindern, dass ein großer Teil des Auwalds direkt neben dem Illerursprung gerodet wird und dem Gewerbegebiet zum Opfer fällt. Deshalb macht sie mobil gegen das Projekt.

Baumpflanzaktion im Auwald - aus Protest

Erster Akt des Protests war eine symbolische Baumpflanzaktion am Dienstag, 30.9., im Rubinger Wäldchen - als Zeichen dafür, dass sich die Bürgerinitiative für den Erhalt des Auwalds einsetzt.

Gerodete Fläche mitten im Auwald dient als Lagerplatz

Fritz Sehrwind, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Oberstdorf, verteidigt die Pläne für das Gewerbegebiet. Sein Hauptargument: Schon vor etlichen Jahren wurde hier ein 3,5 Hektar großes Areal als Gewerbefläche ausgewiesen für eine geplante und nie verwirklichte Mineralwasser-Abfüllanlage. Zwei Hektar wurden tatsächlich gerodet. Bis heute liegt die Fläche mitten im Auwald brach und wird als Lagerplatz genutzt. Weil die Fläche ohnehin schon gerodet ist, will sie die Gemeinde vergrößern und als Gewerbegebiet nutzen, "zumal die Kommune in Oberstdorf über weitere gewerbetaugliche Grundstücke nicht in der ausreichenden Größe verfügt", erklärt Bürgermeister Sehrwind.

Gemeinde will Gewerbegebiet-Pläne schonend umsetzen

Natürlich müsse man die Natur so gut wie möglich schützen, sagt der Zweite Bürgermeister. Aber auch das Gewerbe und die Handwerksbetriebe im Ort hätten ihre Berechtigung. Im laufenden Bauleitverfahren werde deshalb jetzt auch geprüft, wie man die Pläne möglichst schonend umsetzen kann. Sehrwind betonte: "Der Eingriff in den Auwald wird natürlich nach den Maßgaben des Landratsamtes und der Vorgaben der Fachbehörden ausgeglichen werden."

Suche nach Alternativen zur Abholzung

Dass für so einen Eingriff in einen Auwald überhaupt ein Ausgleich möglich ist, bezweifeln die Gegner des Gewerbegebiets. Viktoria Harzheim und ihre Mitstreiter von der Bürgerinitiative wollen deshalb das Gewerbegebiet unbedingt verhindern: "Vielleicht schaffen wir es ja wirklich, dass wir mit der Gemeinde gemeinsam Alternativen finden", so Viktoria Harzheim.

Online-Petition gegen Gewerbegebiet Karweidach

Eine Online-Petition gegen das Gewerbegebiet ist diese Woche gestartet. Und wenn es sein muss, will es die Bürgerinitiative sogar auf einen Bürgerentscheid ankommen lassen.