Protest gegen Dubai-Wiesn: Festwirt inszeniert Ölbohrung

In Dubai soll im Herbst ein Oktoberfest stattfinden. Am Freitag verhandelt das Landgericht München I über eine einstweilige Verfügung der Landeshauptstadt gegen die Veranstalter des Dubai-"Oktoberfestes". Unter dem Motto "Oktoberfest goes Dubai" werde der unzutreffende Eindruck erweckt, das Oktoberfest ziehe in diesem Jahr nach der erneuten corona-bedingten Absage in München nach Dubai um. Das hatte das Münchner Wirtschaftsreferat bereits Mitte Mai mitgeteilt.

Protestaktion mit inszenierter Ölbohrung

Wenn ein Oktoberfest in Dubai stattfinden kann, dann kann auch auf der Theresienwiese nach Öl gebohrt werden. So sieht es "Schichtl"-Festwirt Manfred Schauer. Mit einem großen Erdbohrgerät und einem Öl-Tanklaster hat das Schichtl-Team heute gegen eine geplante Wiesn in Dubai protestiert. Eine Musik-Band sang: "Das Oktoberfest, so wie wir es mögen, wird es in Dubai so nicht geben." Und weiter: "Wir fahren nicht rüber, wir bleiben da."

München klagt gegen die Veranstalter der "Dubai-Wiesn"

Mit der Aktion will der Schichtl-Festwirt auf den Gerichtstermin am Freitag (26.06.2021) aufmerksam machen. Denn die Stadt München geht rechtlich gegen die Veranstalter von "Wiesn goes Dubai" vor. In München muss das Oktoberfest wegen der Corona Pandemie auch 2021 ausfallen. Ende April warben die Veranstalter dann mit einem Oktoberfest der Superlative in Dubai. Bei dem Fest sollten mutmaßlich auch bayerische Festwirte und Brauereien mitwirken.

Wiesnwirt als Scheich verkleidet

Die Stadt geht rechtlich dagegen vor, morgen verhandelt das Landgericht München I. Die Landeshauptstadt will verhindern, dass die Veranstalter den guten Ruf des Oktoberfestes ausnutzen und den Anschein erwecken, als würde die Wiesn dieses Jahr nach Dubai umziehen. Festwirt Manfred Schauer hat sich deshalb als verkleideter Scheich auf der Theresienwiese fotografieren lassen. Bei aller Ironie sei ihm aber wichtig eines zu betonen: "Es gibt nur ein Oktoberfest, das Original ist und bleibt hier." Weder den Wiesn-Wirten noch den Schaustellern sind Kollegen bekannt, die in Dubai dabei sein wollen.