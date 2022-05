Protest gegen Dieselpreise - Wunsiedels Schulbusse fahren nicht

Wegen hoher Dieselpreise wird die Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge (VGF) am morgigen Freitag ihren Betrieb unterbrechen und sämtliche Linienbusse bis 9 Uhr in den Depots belassen. Damit entfallen insbesondere große Teile des Schulbusverkehrs im Landkreises Wunsiedel. Das Landratsamt ist darüber verärgert.

Zum Artikel: Deutschland hat mit die höchsten Spritpreise in Europa

Protestaktion: VGF bittet um Verständnis

In einer auf ihrer Homepage veröffentlichten Mitteilung bittet die VGF ihre Fahrgäste um Verständnis für die Protestaktion. Sie wird mit den momentan sehr hohen Dieselpreisen begründet, die die Busunternehmen laut VGF vielfach in ihrer Existenz bedrohen und bei denen sie sich von der Politik im Stich gelassen fühlen.

Betroffen sind sämtliche Linienbusse innerhalb des Landkreises Wunsiedel, aber auch Linien in Nachbarlandkreisen – zum Beispiel in Kemnath und Friedenfels im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth. Ab 9 Uhr werden laut VGF alle Haltestellen wieder fahrplanmäßig angefahren. Die Rückbeförderung der Schüler sei damit also sichergestellt.

Landkreis Wunsiedel erwägt juristische Konsequenzen

Der Landkreis Wunsiedel, als Auftraggeber der Schulbusse, äußerte großes Unverständnis für die Art und Weise der Aktion. Sie sei mit den dortigen Verantwortlichen "in keiner Weise abgestimmt und lasse in besonderem Maße Kinder und Familien leiden". Man prüfe momentan, wie das Ganze juristisch zu bewerten sei. "Fest steht, dass die bisherige Partnerschaft und Geschäftsbeziehung des Landkreises mit der VGF in erhebliche Mitleidenschaft gezogen wird", so das Landratsamt Wunsiedel.

Auch in Oberbayern wurde bereits wegen hoher Benzinkosten gestreikt: Zwölf private Busunternehmen in den Landkreisen Rosenheim, Mühldorf, Traunstein und Berchtesgadener Land machten Ende April auf ihre schwierige Lage aufmerksam.

VGF organisiert öffentlichen Nahverkehr im Kreis Wunsiedel

Die Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge ist ein seit 1986 bestehender, unternehmensübergreifender Verkehrs- und Tarifverbund, der vor allem den öffentlichen Nahverkehr des Landkreises Wunsiedel stellt. Er besteht aus den Verkehrsunternehmen Regionalbus Ostbayern GmbH, Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH und Biersack Reisen eK. Acht weitere Busunternehmen aus der Region werden darüber hinaus von der VGF als Auftragsunternehmen eingesetzt.