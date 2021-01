Protest gegen Coronamaßnahmen – Zweiter Autokorso in Würzburg

Friedlich und ohne Störungen verlief nach Polizeiangaben ein Autokorso, der sich am Dreikönigstag am Dallenbergparkplatz in Würzburg formierte. Angemeldet hatten den Autokorso die sogenannten Freiheitsboten Würzburg. Zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr versuchten die Demonstranten, in Heidingsfeld, am Heuchelhof und in Rottenbauer mit Lautsprecherdurchsagen auf sich aufmerksam zu machen.

Polizei begleitet und kontrolliert Versammlung

Insgesamt haben sich am Autokorso 35 Fahrzeuge beteiligt. Die Polizei hat die Versammlung zur Absicherung mit eigenen Fahrzeugen begleitet. Laut Polizei sollen mehrere Personen versucht haben, entgegen der Auflagen an der Versammlung teilnehmen. Gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet – wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und die Infektionsschutzmaßnahmen.

Nicht nur Teilnehmer aus Würzburg

Augenzeugen beobachteten beim Autokorso nicht nur Fahrzeuge mit Würzburger Kennzeichen. Demnach haben auch Personen mit Kennzeichen aus der Umgebung teilgenommen, wie aus Bad Kissingen (KG), Tauberbischofsheim (TBB) und Bamberg (BA). Manche Autos hätten Papp-Schilder angebracht, ein Auto hätte ein Leintuch mit einer Botschaft aufs Dach gespannt.

Autokorso war angemeldet und zugelassen

Der Autokorso in Würzburg war in Umfang und Art der Durchführung ordnungsgemäß angemeldet und von der Stadt zugelassen. Am 19. Dezember hatte es bereits einen ähnlichen umstrittenen Autokorso durch Würzburg gegeben, damals hatte die Polizei von einer erheblichen Anzahl von Anrufen besorgter Bürger berichtet. Auch diesmal begleitete die Polizei den Autokorso zur Absicherung mit Verkehrskräften.