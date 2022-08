Protest gegen Bewässerung? Reifenstecher im Weinberg unterwegs

Drei Mal haben Unbekannte nachts in den Reifen des Schleppers gestochen, den Winzer Christian Otterbreit in seinem Weinberg bei Obernbreit im Landkreis Kitzingen stehen hatte. Damit hatte er vor allem in den vergangenen sehr trockenen Wochen einen großen Wasser-Kanister in den Weinberg gezogen, um die jungen Reben zu bewässern. "Ich mache das ja nicht, um meinen Ertrag zu steigern oder die Qualität zu verbessern. Im Gegenteil, ich muss schlicht schauen, dass meine Trauben nicht verbrennen und die Stöcke keine langfristigen Hitzeschäden davontragen", sagt Otterbreit.

Wurzeln reichen noch nicht tief genug in den Boden

Bewusst und nachhaltig mit Wasser umzugehen sei ihm ein großes Anliegen. Deshalb ist die Tröpfchenbewässerung für ihn die sinnvollste und sparsamste Methode, weil jeder Tropfen punktuell die Wurzeln bewässere. "Ich bringe nur so viel Wasser aus wie unbedingt notwendig", so der Winzer. Vor allem die Wurzeln der jungen Reben reichten noch nicht so weit in den Boden, um an das immer weiter sinkende Grundwasser zu gelangen – nur hier helfe er nach.