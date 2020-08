Protest gegen Baumfällungen in Nürnberg

Für den neuen Konzertsaal am Luitpoldhain in Nürnberg sollen 84 Bäume weichen, darunter mehr als 200 Jahre alte Eichen. Würden die Bäume gefällt, seien unter anderem merkliche Umweltauswirkungen auf das Lokalklima in den angrenzenden Wohngebieten zu befürchten, heißt es in einer Mitteilung von "Die Linke".

Linke kritisiert Stadtspitze

Demnach sei auch ein Umweltgutachten, das die Folgen des Bauvorhabens analysiert zu bedenklichen Schlüssen gekommen. Die Partei kritisiert daher, dass die Stadtspitze beim geplanten Standort für den neuen Konzertsaal bleibe.

Bund Naturschutz kritisiert geplante Baumfällungen

Auch der Bund Naturschutz sprach sich in der Vergangenheit gegen die geplanten Baumfällungen aus. Zudem kritisierten die Naturschützer, dass durch die Bauarbeiten eine wichtige Parkfläche am Luitpoldhain verloren ginge.

Neuer Konzertsaal für 1.500 Besucher

Der Nürnberger Konzertsaal soll direkt neben der Meistersingerhalle entstehen. Baustart ist im kommenden Jahr. 2023 soll der Konzertsaal fertig sein und Platz für 1.500 Besucher bieten.