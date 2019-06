Protest gegen APS-Kongress: Schmierereien am Veranstaltungsort

Kritiker aus dem linken Spektrum werfen der veranstaltenden "Akademie für Psychotherapie und Seelsorge" (APS) vor, Homophobie und "Homo-Heilern" ein Podium zu bieten. Auch vor der zehnten Auflage des Kongresses, der noch bis Samstag läuft, gab es Kritik am Kongress und der APS. Der angebrachte Schriftzug lautete "Homophobie ist heilbar". Nach Angaben des Congress Centrum ist der Schriftzug bereits entfernt worden.

Schriftzug gegen APS-Kongress: Kripo Würzburg ermittelt

Seit dem ersten Kongress im Jahr 2009 - damals noch in Marburg - stehen die APS und ihr Kongress in der Kritik. Damals hatten sich unter den Referenten tatsächlich Vertreter sogenannter Konversionstherapien befunden, die Homosexualität als "psychische Krankheit" betrachten und eine vermeintliche Heilung versprechen. Im aktuellen Programm des Kongresses finden sich - wie auch in den vergangenen Jahren - solche Vorträge nicht. APS-Vorsitzender Martin Grabe wies die Kritik an dem Kongress in den vergangenen Tagen bereits mehrmals deutlich zurück und sprach von Missverständnissen und Unterstellungen. Der Kongress sei überkonfessionell und keinesfalls fundamentalistisch.

Demonstration gegen den Kongress angekündigt

Wegen des angebrachten Schriftzugs ermittelt nun die Würzburger Kriminalpolizei. Angebracht wurde der Schriftzug vermutlich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Für Freitag haben mehrere Organisationen, darunter die Grüne Jugend und die Linksjugend, zu einer Demo gegen den ihrer Ansicht nach "Homo- und Trans-feindlichen Kongress" aufgerufen - das Motto: "You can't pray the gay away!".