"Prost spenden" - Aktion für Bedürftige

7,5 Millionen Maß wurden 2017 auf dem Oktoberfest in München getrunken, von über sechs Millionen Besuchern. Die Wiesn ist ein Ort der Gaudi und Gemütlichkeit. Die Münchner Kabarettistin Liesl Weapon will mit der Aktion "Prost spenden" daran erinnern, dass es in der Landeshauptstadt auch Menschen gibt, die an der Armutsgrenze leben.

Wiesn-Wirte unterstützen die Aktion

Das gesammelte Geld geht dann an die Münchner Tafel, die damit Essen und Trinken für Bedürftige einkauft. Die Kabarettistin Liesl Weapon hat die Arbeit der Tafel 2014 genauer kennengelernt. Gleichzeitig ist sie in verschiedenen Wirtshäusern und Bierzelten mit ihrem Programm aufgetreten. So kam ihr die Idee beides zu verbinden. Mittlerweile machen schon einige mit: zum Beispiel die Wiesn-Wirte, die die Aktion auf ihre Speisekarten gedruckt haben. Auch Fußball-Legende Paul Breitner ist mit dabei sowie der Schauspieler Wilfried von Lüttichau und die Kabarettisten Wolfgang Krebs und Harry G. Spenden kann man online unter www.prostspenden.de.