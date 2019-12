Promis bei der Weihnachtsfeier der Münchner Tafel

Zur Weihnachtsfeier der Münchner Tafel sind heuer zahlreiche Stars angerückt, um den Gästen Chili con Carne, Kässpätzle oder Hühnerfrikassee zu servieren. Im großen Kantinenraum bedienten unter anderen die Schauspieler der Rosenheim Cops Karin Thaler, Ursula M. Burkhard, Sina Wilke und Dieter Fischer. Auch Fußballlegende Paul Breitner und Bayern-Star Jérôme Boateng standen an der Essensausgabe und verteilten die Weihnachtsspeisen.

Viele Münchnerinnen und Münchner sind in den Sirius Business Park gekommen und haben sich das von den Prominenten servierte Abendessen schmecken lassen. Eingeladen hatte das Münchner Unternehmen Funk Catering.

Rosenheim Cops und Fußballer hinter der Theke

Zum insgesamt vierten Mal feierte die Münchner Tafel Weihnachten mit Bedürftigen aus der Landeshauptstadt. Motto der Feier: "München für Münchner". "Das ist ein Abend, der mich das ganze Jahr über positiv verfolgt", erklärte Fußballlegende Paul Breitner

Der Ex-Fußballnationalspieler aus Kolbermoor sagte dem BR, dass das für viele Gäste der Tafel der absolute Höhepunkt in ihrem Jahr sei. Die wenigsten Menschen könnten nachvollziehen, wie es ist, an oder unter der Armutsgrenze zu leben.

"Wenn wir hier Gäste haben, denen 100 Euro im Monat zum Leben übrig bleiben, dann bekommt man zu diesen Gästen über die Jahre hinweg eine Beziehung." Paul Breitner

Auch Sina Wilke freut sich: "Ich schau' in strahlende Gesichter. Das ist doch das Schönste, was es geben kann.".

Ehrenamtliche Hilfe für arme Münchnerinnen und Münchner

Seit 25 Jahren versorgt die Münchner Tafel wöchentlich rund 20.000 bedürftige Münchnerinnen und Münchner mit Lebensmitteln. Jährlich werden dafür mehr als 6,5 Millionen Tonnen Lebensmittel gesammelt und an 27 Ausgabestellen der Stadt an Bürgerinnen und Bürger weitergegeben, die an oder unter der Armutsgrenze leben. Dafür setzen sich rund 650 ehrenamtliche Helfer ein.