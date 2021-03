Promis auf der Pizza: Söder zum Mitnehmen

Die Pizzeria "El Salvatore“ im Nürnberger Stadtteil Nordostbahnhof ist zwar klein und bietet Speisen nur zum Mitnehmen oder liefern lassen, die Kreativität des Pizza-Bäckers dort aber ist groß. Sogenannte "Gesichts-Pizzen" sind das Spezialgebiet von Ali Mohamed, die sollen nicht nur lustig aussehen, sondern auch gut schmecken.

Söder-Vorlage aus dem Drucker

Ali Mohamed ist zwar erst seit einem Jahr in Deutschland, aber vor allem Ministerpräsident Markus Söder und Kanzlerin Angela Merkel habe er in dieser Zeit dauernd im Fernsehen gesehen. Und was Markus Söder für Bayern tue, finde er gut. Deshalb widme er dem Ministerpräsidenten eine eigene Pizza. Ali Mohamed druckt sich ein Schwarzweiß-Bild am Computer aus, darauf Markus Söder. Eine Vorlage, denn dessen Gesicht soll gleich auf die Pizza gebacken werden.

Gesicht aus Mozzarella

Los geht’s mit Backpapier und Bleistift, abpausen hieß das früher. Markus Söders Portrait wird auf das Papier gemalt, dann kommt viel Käse drauf, denn das Gesicht des Politikers soll in Mozzarella geschnitzt werden.

Kurz bei 300 Grad in den Ofen, dann ist der Käse weich genug und kann bearbeitet werden. Ali Mohamed greift zum Skalpell, schneidet vorsichtig die feinen Linien, die durch den Käse schimmern, nach. Kleinteilig, mühsam, eine kulinarische Operation quasi, die viel Fingerspitzengefühl erfordert. Die Technik für seine "Pizzagesichter“ hat sich Ali Mohamed selbst ausgedacht. Zwei Jahre hat er an seiner Technik gefeilt, bis alles optisch und kulinarisch überzeugend war.

Markante Augenpartie

Ein falscher Schnitt im Mozzarella und Markus Söders Portrait wird quasi ungenießbar. Vor allem die Augen und die Krawatte seien heikle Stellen, da brauche Ali Mohamed volle Konzentration. Nach und nach erwächst tatsächlich das Konterfei des bayerischen Ministerpräsidenten aus der Käseschicht. Jetzt kommt das Käseportrait auf den vorbereiteten Rohling und dann nochmal kurz in den Ofen.

Mehr als nur ein Gag, sagt die Chefin der Pizzeria Bindar Khadija. Wer Polithunger habe, könne sich die "Gesichtspizza“ für 30 Euro tatsächlich bestellen und das sei auch schon geschehen. Ein Mann habe erst vor einigen Tagen angerufen und sich eine "Söder-Pizza“ liefern lassen. Die Beweggründe dafür kann kenne sie nicht. Es seien halt Kunden mit Humor.

Konfrontation mit dem Original

Die fertige Pizza duftet lecker - Markus Söder, frisch aus dem Ofen. Das Gesicht ist gut zu erkennen und mit Oliven und Tomaten garniert. Trifft die "Söder-Pizza“ aber auch den Geschmack des Originals? Per Videotelefonat wird der Ministerpräsident mit seinem kulinarischen Zwilling konfrontiert. Markus Söder beweist Humor. Es sei eine große Ehre, dass eine Pizza mit ihm in Verbindung gebracht werde, er werde sich bald so ein Exemplar bestellen und kosten. Die Pizza sehe super aus, quasi der Ministerpräsident zum Anbeißen, Daumen hoch.

Wer den Ministerpräsidenten zum Fressen gern hat, kann auch gleich die Markus Söder-Familienpizza bestellen.

Übrigens ist Pizza-Bäcker Ali Mohamed nicht auf CSU-Pizzen festgelegt. Er hat auch schon den Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik auf einer Pizza portraitiert. Und der ist ja bekanntlich SPD-Politiker.