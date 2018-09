Promi-Schaulaufen auf dem Oktoberfest

Wer kommt denn dieses Jahr mit wem? Geht's Dir gut? Wer hat 'ne Neue? Oder wer orientiert sich gerade neu? Vielleicht ist das die Antwort auf die Frage, "ob es denn nun nicht genug Fotos sind". So mancher Prominente ist eben für Klatsch und Tratsch so interessant, dass man ja fast schon nicht mehr hinterherkommt, über alles - doch ach so Wichtiges - zu berichten.

Das Oktoberfest - eine kleine Heimat für Promis

Ob es nun das teuerste Dirndl ist oder welche Schönheitsoperation geglückt ist oder zu welchem Arzt man dann doch besser nicht gehen sollte: All das sind Themen einer Bussi-Bussi-Gesellschaft, die auf dem Oktoberfest eine kleine Heimat gefunden hat. Ob dies relevant ist? Diese Frage stellen wir lieber nicht, eines ist aber sicher: Die Wiesn hat wieder begonnen und Boris Becker kommt wieder, nur diesmal ohne Lilly.

Geschäfte und Deftiges

Bei Bier und gutem Essen werden viele Geschäfte gemacht und neue Verbindungen geknüpft. Viele Gäste rutschen in den Zelten aber auch so immer mehr zusammen, ob's dann nur der Alkohol ist, der Wärme schafft, das bleibt offen.

Almabtrieb oder Almauftrieb wird die Veranstaltung auch genannt. Ist aber auch egal, denn es geht immer nur um das Gleiche: Sehen und gesehen werden, und wer drin ist, der ist "in". Auf a guade Wiesn 2018. Ein Prosit der Gemütlichkeit.