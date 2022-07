Projekttage und Kino: Sind die letzten Schulwochen verschenkt?

Der neue Minions-Film, Frisbee im Park oder der Besuch eines Automuseums: In den letzten Schulwochen ging es naturgemäß nicht mehr um Noten, sondern um gemeinsamen Spaß. Die Lernbücher waren größtenteils abgegeben, Hausaufgaben gab es vielfach keine mehr. Vertane Zeit? Für Henrike Paede vom Bayerischen Elternverband (BEV) ist klar, dass "reine Freizeitbeschäftigungen jetzt nicht als Lückenbüßer für das Schuljahrsende dienen" sollten. "Da sollte schon auch Sinn dahinter stehen und wirklich auch ein Lernergebnis oder eine Lernrichtung."

BEV will keine sinnlosen Aktionen

Die Elternsprecherin wendet sich gegen aus ihrer Sicht sinnlose Aktionen, nur damit die Kids beschäftigt sind. Keine Hausaufgaben zu geben, findet sie richtig. Stattdessen aber könnten in der Klasse ganz praktische Dinge angegangen werden: "Zum Beispiel können sich ja Schüler überlegen. Bei uns im Klassenzimmer ist es sehr heiß. Was können wir tun, um vielleicht eine Beschattung herzustellen? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Kann man im Internet recherchieren, kann man sie von Handwerkern beraten lassen. Und dann kann man das umsetzen", sagt Henrike Paede vom Bayerischen Elternverband.

LEV: Durchschnaufen wichtig

Für Birgit Bretthauer von der Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern ist in vielen Familien erstmal Durschnaufen angesagt – gerade nach der anstrengenden Corona-Zeit, in der vieles zu kurz gekommen sei – nicht nur der Lernstoff: Die Klassen fünf bis sieben - "die kennen sich zum Teil gar nicht richtig. Die haben jetzt die Chance, sich auch mal zu beschnuppern, sich gegenseitig gut kennenzulernen. Das tut den Kindern gut."

"Ein Kind ist erst dann wirklich auch motiviert, wenn es ihm gut geht, wenn es nicht so unter Druck steht, dass es keinen Ausweg mehr hat: Ich muss jetzt lernen, lernen, lernen. Das ist jetzt in den letzten drei Wochen sicherlich nicht nötig." Birgit Brettheuer, Landeselternvereinigung Gymnasien

Nachholen von Grundlagen geht nächstes Schuljahr weiter

Die Intensivierungskurse in Grundlagenfächern würden ja auch nach den Ferien weitergehen, so Bretthauer. In den zurückliegenden notenfreien Wochen seien Teambuilding und Druck-rausnehmen wichtiger gewesen. Für Landesschülersprecherin Marlena Thiel standen ebenfalls soziale Aspekte im Vordergrund der letzten Wochen - auch wenn man eine Balance finden müsse zum Nachholstoff, sagt die Gymnasiastin aus Haar bei München: "Zahlreiche Schülerinnen und Schüler hatten noch überhaupt keine Schulfahrten an den weiterführenden Schulen, keine Exkursionen, gar nichts. Und ich denke, das jetzt schon auch wichtig ist, auf diesen Aspekt einen Fokus zu setzen", so Thiel.

Kultusministerium: Exkursionen oder Sport keine Lückenbüßer

Das bayerische Kultusministerium überlässt es den Schulen, wie sie mit der notenfreien Zeit umgehen. Sie sei dazu da, Unterrichtsstoffe zu festigen und zu vertiefen, sagte ein Sprecher dem BR. Doch biete sich hier auch die Gelegenheit sozialen Lernens. Exkursionen, Sport- oder Musikveranstaltungen seien wertvoll für das Schulleben – und keine Lückenbüßer.