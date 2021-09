Projektstart in Schweinfurt: digitale Bildung im Kindergarten

Bayernweit beteiligen sich über 400 Kindergärten an der Aktion kita.digital. "Medienkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz", sagt Bayerns Familienministerin Carolina Trautner in ihrer Videogrußbotschaft zum Projektstart am Montag in Schweinfurt.

Weg vom reinen Konsumieren

Daheim nutzen viele Kinder das Tablet bereits zum Filme schauen und spielen. Im Kindergarten sollen sie nun selbst gestalten: Hörspiele und Filme beispielsweise. In den vergangenen drei Jahren gab es bereits an 100 Kindergärten in Bayern das digitale Angebot, so auch im Haus für Kinder St. Sebastian in Dettelbach. "Anfangs war ich überfordert. Meine Söhne waren drei und vier Jahre alt, als es eingeführt wurde", erzählt Isabell Schmid. "Und jetzt habe ich mich darauf eingelassen und war erstaunt, was die Kinder alles Kreatives damit machen können."

Eigener Trickfilm

Mit der Erzieherin Franziska Falkenstein bastelten die Kinder aus Tonpapier Tiere und Landschaften. Das Tablet diente als Kamera und Schnittprogram. Filmen, Schneiden, Texten, Vertonen – drei Monate lang arbeitete die Kindergartengruppe an einem Trickfilm über Dinosaurier. Danach war den Kindern bewusst, wie viel Arbeit hinter einem Film steckt und welche Möglichkeiten der Bildmanipulation es gibt.

Analog und Digital

Tablet und Bauklotz – alles hat seine Zeit. Trotz der digitalen Medien gibt es in den Kindergärten weiterhin viel Raum zum Spielen, Toben und Klettern. Daneben eröffnet die Technik auch viele neue Chancen: In Dettelbach wollten die Kindergartenkinder mehr über Vulkane wissen. Per E-Mail fragten sie einen Experten in Schweden und der schickte ihnen die Antworten per Videobotschaft. "Das hat die Kinder so begeistert, dass sie nun im Sandkasten Vulkane bauen oder Bilder dazu malen", berichtet Kindergartenleitung Manuela Welter. Sie will Ängste nehmen und andere Einrichtungen für das Projekt begeistern.

Chance oder Überforderung?

Müssen Kinder bereits mit drei oder vier Jahren ans Tablet oder einen Roboter programmieren, damit der durch die Kita flitzt? Kritiker befürchten auch negative Auswirkungen. Derzeit entscheiden Träger und Teams der Kindergärten, ob sie an der Aktion kita.digital teilnehmen möchten. Das Angebot des Familienministeriums richtet sich langfristig an alle der rund 9.800 Kitas in Bayern. Es wird wissenschaftlich durch das Staatsinstitut für Frühpädagogik begleitet.

Medienkompetenz stärken

Die ersten Ergebnisse zeigen: Wenn Kinder gemeinsam am Tablet gestalten und kreativ arbeiten, erzählen sie zuhause davon. Die Eltern können über eine digitale Plattform die Projekte sehen und sind besser in das Geschehen im Kindergarten eingebunden. Es reiche dabei allerdings nicht, Kitas nur mit Technik zu versorgen. Sie benötigen die Begleitung durch die Mediencoaches. Erzieherin Franziska Falkenstein qualifizierte sich zudem weiter und ist nun Fachkraft für Medienpädagogik in Kindertageseinrichtungen. In der sechsmonatigen Fortbildung lernte sie viel über den Umgang mit Tablet und die Wirkung von Bildern und Datenschutz.