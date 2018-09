Projektmanager für Kitzinger Streuobstbestände

Jonas Braun will die regionalen Akteure im Obst- und Streuobst-Bereich im Kitzinger Land zusammenbringen. Bislang gibt es im Landkreis Kitzingen keine umfassende Übersicht zu dem Thema, obwohl die Region zu einer der wichtigen Obstanbau-Regionen in Bayern zählt. Nötig sei deshalb eine Strategie, wie dieses Thema in der Region vernetzt und zukunftsträchtig angegangen werden kann, meint Braun.