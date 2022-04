Projekte aus Franken und Schwaben gewinnen Demografiepreis

Heimatminister Albert Füracker (CSU) hat heute in Nürnberg erstmals den Bayerischen Demografiepreis verliehen. Wie das Heimatministerium mitteilt, werden damit besondere Ideen und Projekte ausgezeichnet, "die tatkräftig dazu beitragen, den demografischen Wandel in Bayern zukunftssicher zu gestalten und die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu steigern". Die besten Initiativen in drei Kategorien wurden prämiert – und drei kommen aus Franken und Mainfranken, eine aus Kempten.

Eine WG für Senioren in Bayreuth

In der Kategorie "Zukunftssicher" setzte sich das oberfränkische Projekt "Lebendige Nachbarschaft" der LeNa Bayreuth GbR durch. In einem barrierefreien Neubau am Stuckberg entsteht seit 2019 eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Senioren-WG. So werde in dem Projekt Zusammenhalt und Gemeinschaftsdenken großgeschrieben. Die LeNa Bayreuth erhält damit eine Prämie von 5.000 Euro.

Job-Schnuppern für junge Menschen

Der Landkreis Haßberge wird für sein Programm "Jobentdecker" in der Kategorie "Arbeit und Familie" ausgezeichnet. Es handelt sich dabei um ein Praktikumsprogramm, das seit 2019 Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden regelmäßig einen umfassenden Einblick in verschiedene Berufsfelder ermöglicht. Dabei arbeiten die Verantwortlichen mit örtlichen Betrieben zusammen. Die Teilnehmer schnuppern in vier verschiedenen Berufe, berichten in den Sozialen Medien darüber und bewerben somit den Arbeitsraum Haßberge.

Fachkräfte an die Region binden

Laut dem Bayerischen Heimatministerium ist das Programm für Jugendliche und regionale Unternehmen ein besonderes Beispiel für Ideenreichtum und zielgruppenorientierte Maßnahmen, um dem demografischen Wandel vor Ort aktiv zu begegnen. So bindet das Programm etwa Fachkräfte an die Region. Das trägt wiederum zu einer jüngeren Altersstruktur vor Ort bei. Der Landkreis Haßberge erhält vom Heimatministerium eine Prämie von 4.000 Euro.

"Lachfalten" beim Liedersingen

Ebenfalls 4.000 Euro erhält die "LachfALTen gUG" in Bad Kissingen in der Kategorie "Lebensqualität". Laut Mitteilung werden im Projekt "Lindensingen" Seniorinnen und Senioren zusammengebracht. Im Innenhof der alten Saline singen sie dort alle drei Wochen gemeinsam volkstümliche Lieder.

Jugendliche gestalten ihre Stadt mit

Als Preisträger des Demografiepreises erhält auch die Stadt Kempten eine Prämie von 2.000 Euro. Sie wurde für ihr Projekt "Der Kemptener Weg der Jugendbeteiligung" geehrt. Hierbei werden Jugendliche in städtische Vorhaben und Planungen einbezogen – und zwar über verschiedene Anlaufstellen, eine Jugendkommission und eine digitale Beteiligungsplattform.

In der Begründung für die Auszeichnung heißt es weiter, die Stadt biete ein breitgefächertes Angebot, damit sich junge Menschen für Themen, die ihnen wichtig sind, stark machen und sich für das Gemeinwohl engagieren können. "Der Kemptener Weg der Jugendbeteiligung" stärke nicht nur die demokratischen Strukturen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern zeige vorbildlich, wie die Generationen konstruktiv zusammenarbeiten können.