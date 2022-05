Projekt "SoulTalk" bekommt Bayerischen Integrationspreis

Nicht zuletzt seit dem Prozess um den Würzburger Messerattentäter ist die psychische Gesundheit von Geflüchteten ins Zentrum des Interesses gerückt. Viele Menschen hatten im Krieg oder auf der Flucht traumatische Erlebnisse. Ein Projekt, dass sich schon seit fünf Jahren speziell um die damit verbundenen Bedürfnisse kümmert, ist das Projekt "SoulTalk". Ein Beratungsangebot von Flüchtlingen für Flüchtlinge im Ankerzentrum in Geldersheim im Landkreis Schweinfurt, das getragen wird von der Kongregation der Erlöserschwestern in Würzburg.

Hohe Auszeichnung für Beratungsprojekt

Am Freitag wird im Senatssaal des Bayerischen Landtags in München dem Projekt der Bayerische Integrationspreis verliehen. Im Ankerzentrum in Geldersheim bei Schweinfurt hat das Projekt eigene Räume, in denen die sehr privaten Dialoge in einem geschützten Rahmen stattfinden können. Vor fünf Jahren waren die "Ärzte ohne Grenzen" auf die Erlöserschwestern in Würzburg zugegangen. Sie waren auf der Suche nach Partnern in Deutschland, nachdem sie mit dem Projekt mit sogenannten Peer-Beratern in Flüchtlingscamps im Ausland sehr erfolgreich waren.

Gespräche in der Muttersprache

Eine, die sich als Peer-Beraterin für "SoulTalk" zur Verfügung stellt, ist Mahtab Bazrafkan. Sie ist selbst erst von zweieinhalb Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet und kennt die Sorgen und Probleme der Menschen: Einsamkeit oder Zukunftsängste gehören zu den zentralen Themen in den Gesprächen. Der Bedarf nach Gesprächen im Ankerzentrum ist groß. Es gibt drei Peer-Berater, die Persisch, Arabisch, Kurdisch und Somalisch beherrschen und voll ausgelastet sind. Ähnlich hoch ist der Bedarf in anderen Einrichtungen, sagt Generaloberin Monika Edinger von den Erlöserschwestern, die hofft, dass das Projekt bald auch in anderen Ankerzentren eingerichtet wird.

Weitere Preisträger aus Nürnberg und Regensburg

Neben dem Projekt "SoulTalk" werden dieses Jahr auch ein Hebammen-Projekt in Regensburg und ein therapeutisches Angebot für Flüchtlinge (TAFF) in Nürnberg mit dem Integrationspreis ausgezeichnet. Der Bayerische Integrationspreis wird gemeinsam verliehen vom Bayerischen Landtag, dem Bayerischen Innenministerium sowie der Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung. Dieses Jahr widmet sich die Auszeichnung dem Thema Gesundheit. Projekte und Institutionen, die sich in besonderer Weise um die Gesundheit von Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland verdient gemacht haben, sollen gewürdigt werden.

Unabhängige Jury entscheidet über Preisträger

Die Entscheidung über die Preisträger hat eine unabhängige Jury des Bayerischen Integrationsrates getroffen. Dieses Jahr hatten sich insgesamt 46 Projekte beworben. Vergeben werden ein erster Preis und zwei zweite Preise. Der erste Preis, dotiert mit 3.000 Euro, geht an die Regensburger Initiative EineWelt-Hebammen. Die zweiten Preise bekommen die Nürnberger TAFF und das Geldersheimer Projekt "SoulTalk" in Geldersheim. Der zweite Preis ist mit jeweils 1.500 Euro dotiert.