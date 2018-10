Projekt "Schwimmkurs für Grundschüler" im Raum Hof

Weil immer weniger Kinder schwimmen können, starten die Stadt und der Landkreis Hof die Aktion "Schwimmkurs für Grundschüler". Das Projekt, das heute im Hallenbad Münchberg im Landkreis Hof vorgestellt wurde, sieht vor, Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen auch als Schwimmlehrer auszubilden.

Ausbildung zum Schwimmlehrer im Raum Hof

Mehr als 20 Lehrkräfte sind angemeldet. Sie werden in dieser Woche im Hallenbad in Münchberg geschult und können danach Schwimmkurse und Schwimmunterricht für Kinder anbieten. Die Kosten trägt die Bayerische Landesstelle für den Schulsport, so das Landratsamt Hof.

1.300 Kinder in Hof und Umgebung können nicht schwimmen

Hintergrund des Projekts "Schwimmkurs für Grundschüler" ist die Entwicklung der vergangenen Jahre: Laut einer Analyse von Stadt, Landkreis und Schulamt Hof können aktuell rund 1.300 Kinder im Grundschulalter nicht schwimmen. Doch das sei vor allem auch zu ihrer Sicherheit absolut notwendig. Denn jeder Besuch im Freibad oder der Urlaub am Meer werde zur Gefahr, wenn das Kind nicht schwimmen kann.