Projekt: Langzeitarbeitslose packen im Hofer Zoo mit an

Seit März unterstützen Langzeitarbeitslose die Renovierungsarbeiten im Hofer Zoo. Sie sind Teilnehmer eines neunmonatigen Projektes mit dem Namen "Natürlich arbeiten".

Langzeitarbeitslose für den Arbeitsmarkt vorbereiten

Das Ziel: Arbeitssuchende zu qualifizieren und wieder eine reelle Perspektive auf dem Arbeitsmarkt schaffen. Das Projekt wurde durch den Bildungsträger "Transfer GmbH & Co. KG" in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Hof Stadt und dem Hofer Zoo initiiert.

Hofer Zoo ist dankbar für die Hilfe

Am Donnerstag wurde eine Zwischenbilanz gezogen. Und die fällt positiv aus: In Hof ist man dankbar für die Unterstützung durch die Maßnahme. Andrea Steiner vom Zoo Hof sagte dem BR: "Die Teilnehmer haben uns wirklich sehr unterstützt und uns sehr schwere Arbeiten abgenommen. Ohne die Maßnahme wären wir mit Sicherheit jetzt nicht da wo wir jetzt sind, was die Gepflegtheit der Außenanlagen angeht."

Denn die Teilnehmer haben in den vergangenen Monaten viel vorangebracht. Sie übernahmen die Umfeldgestaltung und Verschönerung des Geländes am Hofer Zoo. Zu den Tätigkeiten vor Ort gehört es etwa den Rasen zu mähen, Wege zu reinigen oder den Sichtschutz im Bienenbereich zu erneuern.

Aber auch die Kapuzineräffchen haben ein neues Innenhaus bekommen, der Betonboden im Savannenhaus wurde ausgebessert, Zäune erneuert, Dachrinnen gereinigt oder auf den Wegen 17 Tonnen Brechsand aufgetragen.

Gewöhnung an den Arbeitsalltag

Durch die unterschiedlichen Aufgaben lernen die Teilnehmer auch ganz grundlegende Arbeiten im Garten- und Landschaftsbereich, wie etwa den richtigen Einsatz passender Werkzeuge und Maschinen. Das Projekt in Hof ist das dreizehnte seiner Art in Nordbayern. Und ist vor allem dazu da, die Teilnehmenden wieder an einen "normalen" Alltag zu gewöhnen, an ein alltägliches Leben.

Mit Struktur, klaren Arbeitszeiten – und erst im nächsten Schritt geht es dann um die Integration auf dem Arbeitsmarkt. 35 Prozent der Teilnehmenden aus vorherigen Projekten haben durch solche Projekte wieder den Weg zurück in die Arbeitswelt gefunden.