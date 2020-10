Projekt "Kulcity": Münchbergs Strategie gegen den Leerstand

Kulinarik, Kultur und Coolness – "Kulcity" ist nicht nur ein Wortspiel dieser drei Begriffe, sondern steht ab sofort für ein neues Konzept zur Innenstadt-Belebung von Münchberg. Denn die Stadt im Landkreis Hof will sich vom traditionellen Textilindustrie-Standort zur Genussstadt entwickeln.

Leerstehender Laden dient als Zentrum für "Kulcity"

Als erste Anlaufstelle wurde in einem leerstehenden Laden mitten in der 10.000-Einwohner-Stadt ein Info-Zentrum eingerichtet. Es soll die "Keimzelle für die weitere Entwicklung" werden, erklärt Bürgermeister Christian Zuber (SPD). Die Idee von "Kulcity", die drei Münchberger Geschäftsleute angestoßen haben, sei bundesweit einzigartig.

Münchberg will Ideen bündeln

Die Begeisterung von Geschäftsleuten und Vereinen soll zusammen mit Ideen der Bürger von Münchberg in einer Genossenschaft gebündelt werden. Ziel ist eine Gründung bis zum Frühjahr nächsten Jahres. Außerdem sind konkrete Geschäftsideen wie ein "Shop im Shop" geplant, bei dem in leerstehenden Geschäftsräumen und auch in bereits bestehenden Läden gezielt Produkte aus der Region verkauft werden sollen.

"Fachwerkhaisla" soll Zentrum fürs Regional-Projekt werden

Langfristig ist der Umbau des denkmalgeschützten "Fachwerkhaisla" als Anlaufstelle für "Kulcity" geplant. In dem ältesten Gebäude Münchbergs, das aus dem 17. Jahrhundert stammt, sollen die Begriffe "Genuss" und "Kulinarik" weit gefasst werden: Neben regionalen Spezialitäten gehören zum Konzept auch sogenannte Genuss-Wanderungen oder Kochkurse. Unterstützt wird das langfristig angelegte Innenstadt-Entwicklungsprojekt unter anderem von der Regierung von Oberfranken.

Leerstand-Manager kämpft in Helmbrechts gegen Verwaisung

Etwa zehn Kilometer nordwestlich versucht man in Helmbrechts schon seit eineinhalb Jahren gegen den Leerstand in der Stadt anzukämpfen. Die 8.000-Einwohner-Stadt im Landkreis Hof hatte damals einen Manager installiert, der Eigentümer von verwaisten Gebäuden kontaktiert und berät.