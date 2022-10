Projekt in Erlangen: Thermohülle für Altbauten spart Geld

Vorproduktion spart viel Zeit

Die fertigen Elemente sind etwa sechs Meter lang und zweieinhalb Meter hoch. Die Fenster und andere Anschlüsse sind schon fertig montiert, bevor die Elemente per Lkw nach Erlangen transportiert werden. Dort hebt ein Autokran die einzelnen Teile der Thermohülle an die passende Stelle an der Fassade. Zwei Arbeiter, die auf Hebebühnen stehen, befestigen die Elemente an der Wand. Das dauert nur einige Minuten.

Hängt die Thermohülle, werden die alten Fenster im Inneren der Wohnung ausgebaut und alle Anschlüsse hergestellt. Die neue Dämmung soll nach Angaben des Herstellers fast zehnmal besser sein als die bisherige.

Miete rauf, Heizkosten runter

Die Mieter müssen nach der Sanierung 1,40 Euro mehr pro Quadratmeter bezahlen, sagt der Gewobau-Chef. Allerdings holen sie die Mehrkosten durch die niedrigeren Heizkosten wieder rein.

Küchler rechnet damit, dass die Nebenkosten um vier bis fünf Euro pro Quadratmeter sinken könnten – je nachdem, wie sich die Energiepreise weiterentwickeln. "Unterm Strich werden die Mieter finanziell nicht belastet", versichert Küchler.

Bewohner sind zufrieden

Die Wohnungen bekommen alle ein neues Bad. Auch hier setzt die Gewobau auf serielle Fertigung. Die Teile sind vorgefertigt, der Einbau dauert einen Tag. Weil die neuen Leitungen von außen kommen, muss in den Wohnungen nichts aufgeschlagen werden.

"Wir haben eine Umfrage unter den Bewohnern gestartet und ihnen die neuen Bäder gezeigt", sagt Baustellenkoordinator Bernd Manderscheid. "Da haben wir zum Großteil nur positive Resonanzen bekommen."

Wärme aus der Tiefe

In den Wohnungen werden die alten Gas-Etagenheizungen herausgerissen. Künftig werden die Häuser mit Erdwärme beheizt. Dafür wurden an zentralen Stellen in der Siedlung mehrere, fast 30 Meter tiefe, Bohrungen gesetzt. Die Energie für die Wärmepumpen und das Nahwärmenetz kommt von Solaranlagen, die auf den Dächern der Häuser installiert werden.

Neuer Wohnraum auf dem Dach

Allerdings sind einige Dächer ausgenommen. Denn es gibt den Plan, die Wohnblocks aufzustocken. Dadurch sollen in der Siedlung an der Aufseßstraße rund 135 neue Wohnungen entstehen. Noch wartet die Gewobau nach den Worten ihres Geschäftsführers allerdings auf die endgültige Genehmigung dafür.

Bundesweite Aufmerksamkeit

Das Ziel scheint machbar: 1.000 bis 1.500 Wohnungen sollen auf diese Weise künftig jedes Jahr in Erlangen saniert werden, sagt Küchler. Durch die Ukraine-Krise hätte es zwar Lieferschwierigkeiten bei einigen Produkten gegeben. "Aber ansonsten bin ich persönlich überrascht, dass es tatsächlich so geht, wie wir es uns gedacht haben", so Küchler. Andere Städte schauen bereits mit Interesse auf das Erlanger Projekt.