Projekt in Erlangen-Höchstadt soll Kiebitze retten

Landwirte helfen beim Artenschutz

Kiebitze sind Bodenbrüter, bauen ihre Nester auf Wiesen, Äckern und Feldern. Die gesprengelten Eier sind gut getarnt und für Kathrin Weber, die alle Flächen mit dem Fernglas absucht, kaum zu sehen. Entdeckt sie ein Nest auf einem Acker, markiert sie es mit Stecken, an denen rote Bänder hängen und bittet den Landwirt, dass er bei der Feldarbeit nicht darüber fährt – so werden die Gelege gerettet. Sind die Jungtiere geschlüpft, bleibt die Gefahr bestehen. Junge Kiebitze laufen nämlich bei Gefahr nicht weg, sondern ducken sich und fallen dann den Maschinen zum Opfer. Der Schutz der Kiebitz-Gelege funktioniert also nur zusammen mit den Landwirten.

Kathrin Weber hat die Erfahrung gemacht, dass sich die meisten Landwirte sehr kooperativ zeigen, wenn sie mit ihnen spricht. Auch für Bio-Landwirt Gerhard Kerschbaum ist es keine Frage, dass er auf Kiebitzgelege besonders achtet. "Wir wollen mit der Natur zusammenarbeiten und sind froh, wenn es solche Leute gibt, die auf Tiere und Natur aufpassen." Bearbeitet er seinen Meerrettichacker, spart er die Gelegebereiche aus. Für diesen Mehraufwand bei der Bearbeitung erhalten Landwirte vom Landratsamt eine Prämie von 50,00 Euro pro Gelege.

Kiebitz-Hotspots in Mittelfranken

Neben den Brutplätzen im Raum Erlangen-Höchstadt findet der Kiebitz noch passende Brutflächen im Landkreis Neustadt-Aisch, im Nürnberger Knoblauchsland und im Altmühltal. Kathrin Weber hat vergangenes Jahr in Adelsdorf rund 20 Gelege gezählt, im gesamten Landkreis waren es insgesamt 100 Nester. Die Sichtungen hat sie auf einer Karte eingetragen. So kann sie beobachten, wie sich die Zahl der Gelege mit den Jahren verändert. Ihr erklärtes Ziel: den Bestand erhalten und Rahmenbedingungen schaffen, unter denen Jungtiere groß werden können. Kathrin Weber kümmert sich um die Vernetzung von Lebensräumen, hängt auch mal Feldermauskästen mit auf oder unterstützt die Anlage von Blühwiesen für Insekten. Im Frühjahr aber gehört ihr Hauptaugenmerk den Kiebitzen und ihrer Zukunft im Aischgrund.

Kiebitzsschutz als Auftrag

Kathrin Weber ist eine von 15 Biodiversitätsberatern in Franken. Nach dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" hat die Bayerische Staatsregierung 50 neue Stellen geschaffen. Sogenannte Biodiversitätsberater sollen an den Landratsämtern in ganz Bayern den erklärten Volkswillen für mehr Artenvielfalt umsetzen. Derzeit teilen sich neun Biodiversitätsberater und - innen in Oberfranken sieben Stellen, vier gibt es in Unterfranken und zwei in Mittelfranken. Neben einer Stelle für den Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim gibt es Kathrin Weber im Landkreis Erlangen-Höchstadt.

Stefan Böger, bei der Regierung von Mittelfranken zuständig für die Biologische Vielfalt, lobt ihren Einsatz. Er hätte aber gerne noch mehr engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter. "Ich bin froh, dass wir die Biodiversitätsberatung haben. Ich würde mich freuen, in allen mittelfränkischen Landkreisen entsprechende Stellen zu bekommen." Diese Entscheidung aber obliegt dem Landtag in München.