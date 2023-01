Projekt im Oberallgäu: Gemeinsam zur klimafreundlichen Heizung

Erdwärme, Nahwärme, Abwärme – das sind Technologien, mit denen die Wärmeversorgung in großen und kleinen Gebäuden klimafreundlich gestaltet werden kann. Das funktioniert dann besonders gut, wenn mehrere Häuser zusammen betrachtet werden. Die Oberallgäuer Energieallianz will deshalb nun Kommunen zusammenbringen und so flächendeckend mehr Klimaschutz möglich machen.

Kommunen sollen gemeinsam Förderung beantragen

Erster Schritt dabei ist ein Förderprojekt zur kommunalen Wärmeplanung, so das Landratsamt Oberallgäu. Dieses Projekt soll von möglichst vielen Kommunen gemeinsam beantragt werden. Das große Ziel: Am Ende soll für jedes Gebäude im Landkreis klar sein, wie es mit erneuerbaren Energien beheizt werden kann. Dabei sollen alle klimafreundlichen Technologien mit einbezogen werden, etwa Erdwärme oder Abwärme.

Hoher Anteil an erneuerbaren Energien im Oberallgäu

Mit dem gemeinsamen Förderantrag sollen Synergien in der kommunalen Zusammenarbeit genutzt werden, betont die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller von den Freien Wählern. Gemeinsam könnten die Kommunen und der Landkreis viel erreichen. Schon jetzt liege der Anteil der erneuerbaren Energien im Bereich Wärme im Oberallgäu fast doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt, so die Landrätin. "Trotzdem müssen wir unsere Anstrengungen noch intensivieren, um dem Pariser Klimaabkommen und unserer Verantwortung für zukünftige Generationen gerecht zu werden."

Energieallianz besteht seit zehn Jahren

Was mit der Zusammenarbeit von Kommunen und Landkreis erreicht werden kann, zeige die Energieallianz nun seit zehn Jahren, so Baier-Müller. 26 Kommunen arbeiten in der Allianz mit dem Landkreis zusammen. Unter anderem will der Landkreis den Gemeinden aktuelle Daten über ihre Dachflächen übermitteln - und wie die sich für Solarenergie eignen. Die Kommunen können mit diesen Daten dann jeden Einwohner individuell informieren, aber auch das Potenzial von ganzen Straßenzügen und Quartieren ermitteln und so neu planen.