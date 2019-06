Projekt "Grünes Klassenzimmer" in Himmelstadt beginnt

Aus der Idee des Ehepaars Steinmetz ist in Absprache mit der Schule Himmelstadt in den letzten Monaten ein konkretes Projekt geworden. Das Ziel: Kinder sollen sich - wie früher selbstverständlich - für die Natur interessieren und selbst erfahren, was in einem Garten lebt und wächst.

Grundschulkinder werden zu "Naturdetektiven"

Möbliert ist das "Grüne Klassenzimmer" mit gelb-grünen Holzbänken und Tischen unter Apfel- und Kirschbäumen. Es wird drei Kurstage für die Grundschüler geben - der erste heute vor den Pfingstferien, zwei weitere folgen im Juni und Juli. Als Symbolfiguren stoßen eine Biene, ein Vogel und ein Wurm spielerisch auf die Geheimnisse des Gartens.

Himmelstädter Initiatoren hoffen auf weitere interessierte Schulen

Jedes Kind bekommt ein "Gartenerlebnis-Buch", in dem die Schüler ihre Erlebnisse und ihr neues Wissen eintragen können. Alle bekommen am Ende eine Urkunde mit der Auszeichnung "Naturdetektiv". Noch ist das "Grüne Klassenzimmer" ein Pilotprojekt mit der Himmelstadter Grundschule, doch die Initiatoren hoffen auf mehr Schulen, die mitmachen wollen.