Projekt "Gesunde Südstadt" erhält Bayerischen Präventionspreis

Das Nürnberger Projekt "Gesunde Südstadt – Soziallagenbezogene Gesundheitsförderung im Stadtteil" hat einen von vier Bayerischen Präventionspreise erhalten. Die mit 2.500 Euro dotierte Auszeichnung übergab Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Mittwoch (04.12.) gemeinsam mit Andreas Zapf, dem Präsidenten des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), in München.

Südstadt: Ein Stadtteil mit Problemen

Das Nürnberger Projekt gewann in der Kategorie "Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit", so das Bayerische Gesundheitsministerium. Die Nürnberger Südstadt ist ein Bezirk mit hohem Anteil an sozial Benachteiligten. Deswegen bietet das Projekt dort seit Mai 2016 gezielt gesundheitsbezogene Kurse an, zum einen im Bildungs- und Kulturzentrum "südpunkt", zum anderen aber auch im gesamten Stadtbezirk. Zum Angebot gehören zum Beispiel Stressbewältigungstrainings, Gymnastikkurse für Senioren oder weitere Bewegungsangebote wie Stadtteilspaziergänge.

Drei weitere Preise verliehen

Neben dem Nürnberger Projekt wurden noch drei weitere Preise vergeben: "GeschwisterCLUB", Präventionsangebote für Geschwister von Kindern mit Behinderung, chronischer oder schwerer Erkrankung" in Augsburg, "PeM – Wir pflegen euch Mitarbeiter - Betriebliches Gesundheitsmanagement in der Altenpflege des BRK Kreisverbandes Cham" (Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Cham) und das "TANDEM - Trainings- und Erholungstage für Tandems aus pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen im ländlichen Raum" (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), Landshut).

Der Bayerische Präventionspreis wurde in diesem Jahr bereits zum 15. Mal verliehen.