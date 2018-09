Projekt "GeMAINsam": Mainanrainer wollen enger zusammenarbeiten

Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus wird heute mit einer Knetzgauer Delegation im Bayerischen Landtag Ministerpräsident Markus Söder die Resolution "GeMAINsam" übergeben: Knapp 100 Kommunen entlang des Mains – von der Quelle bei Bischofsgrün im Fichtelgebirge bis Aschaffenburg am bayerischen Untermain – wollen ein gemeinsames Zentrum schaffen, um sich als Mainanrainer langfristig zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. In den zusammengeschlossenen Kommunen leben etwa eine Million Menschen. Zu den Unterzeichnern gehören neben Städten, Landkreisen und Gemeinden auch Tourismusverbände. Die Resolution tragen auch Kommunen entlang der Mainzuflüsse wie Sinn, Fränkische Saale, Mud oder Regnitz mit.

Koordinierungsstelle für den Neckar als Vorbild

Paulus wünscht sich, den Anstoß zu einer Koordinierungsstelle von gemeinsamen Interessen der Mainanrainer zu geben, wie es sie bereits für den Neckar gibt. Entlang des Neckars haben sich etwa 500 Kommunen, Interessensverbände sowie Wirtschaftsunternehmen zusammengeschlossen. Paulus bietet an, diese Koordinierungsstelle in Knetzgau zu schaffen.

"Es ist an der Zeit, dass wir unseren Main den Menschen wieder »zurückgeben«. Es ist an der Zeit, den Main mit all seinen Facetten wieder stärker in den gemeinschaftlichen Mittelpunkt Nordbayerns zu rücken, in das Bewusstsein der Menschen am Main," Presseerklärung Resolution zur Resolution 'GeMAINsam'

Der Main ist insgesamt 527 Kilometer lang. Die Gemeinde Knetzgau will unabhängig von einer Koordinierungsstelle ein "Maininformations- und Erlebniszentrum" in Knetzgau bauen. Das würde rund 14,8 Mio. Euro kosten. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie will Paulus Söder heute ebenfalls übergeben.