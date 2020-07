Projekt für mehr soziale Gerechtigkeit in Fürth zieht Bilanz

Das Projekt "PFIF – Perspektiven finden!" wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP) mit rund 1,4 Millionen Euro gefördert. Seit 2016 gibt es die Einrichtung in Fürth. Am Mittwoch (08.07.) zieht PFIF eine Bilanz der letzten Monate.

Warum braucht es PFIF?

Das Projekt soll ein Brückenglied sein zwischen den Menschen sein, die Hilfe suchen und den regulären Hilfen, die bereits angeboten werden. Oft ist den Zugewanderten nicht klar, an welche Stelle sie sich wenden müssen oder welche Hilfsangebote existieren. Genau hier setzt PFIF an. Projektbeteiligte sind neben der städtischen Wohnungsfürsorge, die Erziehungs- und Familienberatungsstelle, das Bürgermeister- und Presseamt, die AWO-Kulturbrücke, das Freiwilligen Zentrum Fürth und die Volkshochschule Fürth.

So werden beispielsweise Beratungen angeboten, wenn es um die Suche nach einem Kindergarten- oder Schulplatz geht, den geeigneten Deutschkurs oder eine eigene Lebensperspektive zu finden.

Angebot für Wohnungslose

Das Projekt hilft auch Deutschen und EU-Bürgern, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder auch schon betroffen sind. So unterstützen die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen die Menschen mit Rat und Tat bei einer vorliegenden Kündigung, bei der entsprechenden Leistungsbeantragung oder bei Miet- und Energieschulden.

Hilfe für rund 3.000 Menschen

Unter der Trägerschaft des Sozialreferates der Stadt Fürth bieten in diesem Projekt Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter qualifizierte Beratung, Begleitung und Unterstützung. Bislang konnte rund 3.000 Ratsuchenden geholfen werden.

Gerade in Corona-Zeiten erlebte auch das Projekt "PFIF – Perspektiven finden!" schwierige Zeiten. Der angespannte Wohnungsmarkt sorgt mittlerweile in vielen kommunalen Obdachlosen-Unterkünften für Probleme. Fast überall ist in den vergangenen Jahren deswegen die Zahl der Schlafplätze in Wohnungen, Pensionen oder Notschlafstellen erhöht worden - dennoch sind die kommunalen Einrichtungen oft überbelegt.