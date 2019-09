Projekt "Bayern umsonst"

"Bayern umsonst" ist als ein digitales Portal des BR geplant, das – regional gegliedert – Veranstaltungs- und Freizeitangebote gibt, die vor allem eines sind: kostenlos.

Die Tipps und Angebote stammen aus der Berichterstattung des BR. Zusätzlich bringen sich BR-User und nichtkommerzielle Partner wie Kirchengemeinden oder Sozialverbände ein mit ihren Hinweisen auf kostenfreie Angebote.

Auch wer nicht so viel Geld ausgeben will oder kann, soll hier attraktive Tipps für seine Freizeitgestaltung in Bayern bekommen. Noch testet der BR sein Angebot – mit dem Schwerpunkt in Mainfranken.

Was halten Sie von der Idee "Bayern umsonst"? Was wünschen Sie sich vom Bayerischen Rundfunk? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.