Progressive Provinz: Warum die Zukunft auf dem Land liegt

Bürgermeister Christoph Schmid nennt es das "Rückkehrer-Phänomen". Was er meint: Wenn junge Leute seine Gemeinde Holzkirchen verlassen, um in einer der großen Städte zu studieren oder zu arbeiten, realisieren sie nach einigen Jahren, dass Holzkirchen doch schöner war als gedacht – und entscheiden sich, in ihre alte Heimat zurückzukehren. Schließlich lässt es sich in Holzkirchen gut leben, findet der CSU-Politiker: "Die Infrastruktur passt, wir haben eine gute Schienenanbindung und als Wohnort haben wir den Vorteil, dass ich in zehn Minuten in der Natur stehe."

Die kleine Gemeinde bietet viele Vorteile

Am Wochenende gebe es regelmäßig Probleme mit vollen Straßen, wegen dem Durchgangsverkehr in die Alpen und an den Tegernsee. Aber mit einer eigenen Anbindung an Geothermie sei Holzkirchen weitgehend energieautark – und auch sonst biete die kleine Gemeinde den Bürgerinnen und Bürgern Vorteile, die die Stadt nicht hat: Öffentliche Dienstleistungen seien zuverlässiger, Behördengänge schneller, außerdem stelle die Gemeinde den Menschen Mietsräder zur Verfügung. "In einer kleinen Kommune sind wir einfach handlungsschneller, wir haben eine kürzere Reaktionszeit und es wird vielleicht auch nicht so viel zerredet", erzählt Schmidt.

Auch Zukunftsforscher sehen Trend zur Stadtflucht

Christoph Schmid hat in den letzten Jahren festgestellt, dass die Lebenszufriedenheit seiner Bürgerinnen und Bürger gestiegen ist. Dafür verantwortlich macht er die Trennung von Wohnort und Arbeitsplatz durch die Corona-Pandemie und die Entwicklung zu mehr Home-Office.

Diesen Trend von der Stadt zum Land sehen auch Zukunftsforscher. "Das ist eine Trendwende, die durch Corona klarer sichtbar wurde", erzählt Tristan Horx, der beim Zukunftsinstitut in Wien arbeitet. Die Sehnsucht nach dem Land haben die Forscher vom Zukunftsinstitut untersucht – und herausgefunden, dass der alte Megatrend "Urbanisierung" sich in den kommenden Jahren umkehren könnte. Horx erzählt: "Wenn wir uns mal Zukunft vorstellen, wie das die Hollywoodfilme zeichnen, sind das immer graue Städte mit fliegenden Autos, Drohnen und sehr kleinen Wohnungen. In der Realität haben wir aber gemerkt, dass wir einerseits ein bisschen grün brauchen, und andererseits hat das Stadtleben auch Schattenseiten."

Die Progressive Provinz

In Zukunft könnten wir deshalb in einer "progressiven Provinz" leben, heißt es in einer Studie des Zukunftsinstituts. Denn die Top-Parameter zum guten Leben seien auf dem Land viel leichter zu erfüllen als in der Stadt. Tristan Horx zählt auf: "Wir sprechen von: Grün, den Nachbarn kennen, ein ruhiges Umfeld, hohe Lebenszufriedenheit und gutes Wohnen. Erst an Stelle sechs kommt so etwas wie Shopping."

Und wer sich nach einem großen Kulturangebot sehne, könne ja trotzdem noch hin und wieder in die Stadt pendeln. In der progressiven Provinz sei das Leben günstiger – und die Menschen hätten wieder gesündere Beziehungen zueinander, würden außerdem klima- und umweltfreundlicher. Sie könnten sich im Kleinen auf Innovationen in den Bereichen erneuerbare Energien oder Biolandbau konzentrieren.

Gemeindetag warnt vor Ladensterben

Der Trend zur progressiven Provinz erfreut auch Uwe Brandl, den Präsidenten des bayerischen Gemeindetags: "Ich bin froh, dass der Mensch offensichtlich doch ein vernunftbegabtes Wesen ist, weil die Experten der jüngeren Vergangenheit ja doch ein ganz anderes Bild gezeichnet hatten." Den Land-Boom spürt Uwe Brandl auch in seiner Gemeinde Abensberg, deren Bürgermeister er ist: "Wir gehören zu einer der Wachstumsregionen und haben einen ungebremsten Zuzug. Das hängt damit zusammen, dass das Wohnen in den Ballungszentren deutlich teurer ist als bei uns." Außerdem hebt der CSU-Politiker hervor, dass die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder besser seien als in der Stadt, wo Eltern Monate nach Kita-Plätzen suchen.

Trotzdem sei auch bei den aktuellen Entwicklungen hin zum Land nicht alles positiv, meint Brandl. Mit der Flucht aufs Land gehe schließlich auch der Trend zum Online-Shopping einher – und darunter würden dann auch die Geschäfte leiden, vor allem in kleinen und mittelgroßen Städten. "Das macht uns Schwierigkeiten, auch was die Nahversorgung betrifft. Da machen die kleineren Läden dicht und da braucht es neue Konzepte." Dass diese Strukturen und damit auch die Ortskerne nicht wegbrechen, sei jetzt die Hauptaufgabe der Politik, so Brandl.