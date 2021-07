Programmunterbrechungen beim BR wegen Arbeiten am Sender

Von Dienstag, 6. Juli, bis Donnerstag, 8. Juli, jeweils zwischen 8.00 und 18.00 Uhr, ist das UKW-Signal am Sender Hohenpeißenberg für den Landkreis Weilheim-Schongau wegen Umbauarbeiten an der UKW-Antenne unterbrochen. Die Programme Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3 und BR-Klassik sind in dieser Zeit alternativ über den Sender Wendelstein via UKW zu empfangen. Die digitale Ausstrahlung der Programme über DAB+ am Sender Hohenpeißenberg ist nicht beeinträchtigt und bietet eine weitere Empfangsalternative.

Weiterhören über andere Frequenzen

Während der Unterbrechungen können die meisten Hörerinnen und Hörer die BR-Programme über alternative UKW-Frequenzen in weiten Teilen des Landkreises Weilheim-Schongau trotzdem empfangen: Dazu müssen sie nur einen Suchlauf am Radio auf die alternativen Frequenzen durchführen. Darüber hinaus sind die Programme digital weiterhin auf den gewohnten Kanälen über DAB+, Satelliten-, Kabel- oder Internetradio zu empfangen.