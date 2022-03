Programm zum Kinderzech-Jubiläum in Dinkelsbühl vorgestellt

In Dinkelsbühl ist das Jubiläumsheft der Kinderzeche vorgestellt worden. Damit steht das Programm des historischen Festspiels zum 125-jährigen Jubiläum, erklärt Kinderzech-Vorstand Max Mattausch. Über das ganze Jahr hinweg finden Aktionen statt – auch außerhalb der Festspiele, die von 15. bis 24. Juli gehen.

Enthüllung der Kinderlore

Dass die mit Blick auf die Corona-Pandemie alle so stattfinden können wie geplant, hofft der Vorstand sehr, zeigt sich aber optimistisch. Auftakt wird die Enthüllung der Bronzestatue der Kinderlore am 21. Mai im Dinkelsbühler Stadtpark sein. Diese wurde von der Lokalen Aktionsgruppe an der Romantischen Straße (LAG) gefördert.

Schweden-Lager, Festspiel auf Freilichtbühne und Ausstellung

Das historische Festspiel der Kinderzeche findet grundsätzlich wie gewohnt statt, allerdings mit einer Besonderheit: Das Lager der Schweden, die beim Festspiel die Feinde sind, ist diesmal für alle offen zugänglich. Am großen Jubiläumswochenende vom 2. bis 4. September wird es dann unter anderem das Festspiel noch einmal zu sehen geben – erstmals auf der Freilichtbühne am Wehrgang der Stadt. "Das hat es noch nie gegeben und wird es auch so schnell nicht mehr geben", sagte Max Mattausch. Neben Vorträgen und einer Ausstellung schließt das Jubiläumsprogramm mit der Jahrestagung der Arge historischer Kinder- und Heimatfeste Süd-Deutschland.