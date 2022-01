Programm vorgestellt: Mozartfest will Neubeginn und Aufbruch

Passend zu den Lockerungen in der Kultur in Bayern hat das Mozartfest in Würzburg heute sein Programm für die diesjährige Saison (20.5. bis 19.6.2022) vorgestellt. Vorsichtig optimistisch blicken die Organisatoren auf die 101. Festivalsaison. Ein Neubeginn gewissermaßen: Das Mozartfest 2022 folgt auf das 100-jährige Jubiläum im vergangenen Jahr.

Und es soll als Aufbruch in ein neues Jahrhundert verstanden werden. Als gleichermaßen traditionsbewusst und zukunftsorientiert will das Klassikfestival in Würzburg. Botschafterin dafür wird in diesem Jahr die Komponistin Isabel Mundry als Artiste Étoile sein.

Uraufführung von Mundrys Signaturen

Warum die Entscheidung auf sie gefallen ist, erklärt Mozartfest Intendantin Evelyn Meining: "Nur ein Komponist oder eine Komponistin kann sich in einen gleichberechtigten Dialog mit Mozart über die Fragen des Wirkens in der jeweiligen Zeit setzen." Grenzen überschreiten, einen Bogen spannen, das ist Isabel Mundrys Anliegen. Acht Konzertprogramme kuratiert sie im Rahmen des diesjährigen Mozartfestes.

Und um Grenzen geht es auch im Motto "Alles in einem: Freigeist Mozart". Der Komponist, der in seiner Zeit schon als Entdecker und Provokateur galt, fasziniere die Kunstwelt bis heute. "Wir brauchen Musikgeschichten, um die Gegenwart zu verstehen, in ihrer Komplexität und Vielfalt", sagt Isabel Mundry. Ein Höhepunkt der Saison werde die Uraufführung ihres neuesten Werkes am 11. Juni sein: Das Werk heißt Signaturen, entstand im Auftrag des Mozartfestes Würzburg in Kooperation mit der Elbphilharmonie Hamburg und wurde durch die Ernst-von-Siemens-Musikstiftung finanziert.

Ladenlokal als Kreativzentrale

Neue Klangwelten sollen mit diesem Mozartfest eröffnet werden, erklärte Intendantin Meining bei der heutigen Pressekonferenz: "Wir schreiben ganz groß: Neues hören, neues Hören. Wir werden Neues auf die Ohren geben. Mozarts Werke, aber auch, was dem Zuschauer noch nicht vertraut war, laden wir ein, neu zu hören."

Dazu beitragen soll wie schon im vergangenen Jahr die "Kreativzentrale im Herzen der Stadt", wie die Organisatoren den Raum nennen, der "M Pop Up - Raum für Mozart", ein leerstehendes Ladenlokal in der Würzburger Innenstadt, in dem Künstlerinnen und Künstler proben werden, in dem es aber auch ein vielfältiges Programm geben wird: Pianistin Hanni Lang etwa wird u.a. gemeinsam mit dem Soziologen Harald Welzer Visionen von einer Welt in Musik verwandeln.

Und die solidarische Musikschule "Willkommen mit Musik e.V." wird den Raum eine Woche lang mit Leben und Musik füllen. Ebenso hat das "Orchester im Treppenhaus" eine neue Mozartfest-Reihe ins Leben gerufen: "Freispiel". Die Musiker wurden schon vielfach für innovative Konzertformate ausgezeichnet und hatten 2020 beim Mozartfest ihr Debüt hatte mit dem Konzert "Circles".

84 Veranstaltungen an 30 Orten

Anfang Juni wird zudem das Bürgerbräu-Gelände in der Würzburger Zellerau Ort musikalischer Erlebnisse werden, heißt es im Programm. "Ein fröhliches Familienfest" soll es werden. Auch der Blaue Eumel, ein Oldtimer-LKW, wird mit kleinen Ensembles wieder durch Unterfranken touren.

Einen neuen und ungewohnten Zugang zu Musik eröffne zusätzlich die Reihe "Unexpected": "Hier treffen Klassik auf Weltmusik, Jazz auf Pop. Hier musiziert eine junge Generation von Musikern, die mit Esprit und Verve die Konvention des klassischen Konzertzuschnitts hinterfragt", schreiben die Organisatoren. Das Stegreif.orchester, The Twiolins, das New Piano Trio oder das Trio Clockwork laden zu Begegnungen mit Musik ein.

Von den insgesamt 84 Veranstaltungen an 30 Orten wird jede fünfte kostenfrei sein. Ab dem 2. Februar 2022 ist das Mozartfest-Kartenbüro im Rathaus für persönliche Beratungen und Kartenkauf geöffnet.