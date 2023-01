Prognose: Bayern wächst weiter durch Zuwanderung

Bayern wird wachsen – allerdings nicht dadurch, dass mehr Kinder auf die Welt kommen, sondern durch Zuwanderung. Berechnungen des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth ergaben: Im Jahr 2041 werden im Freistaat rund 13,89 Millionen Menschen leben und damit 714.000 mehr als noch 2021. Bayerns Bevölkerung würde damit innerhalb von in 20 Jahren um 5,4 Prozent wachsen. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellt die Statistik vor.

Flucht aus der Ukraine sorgt für Wachstum

Eine Prognose, die vor allem auf einen Faktor zurückzuführen ist: die Zuwanderung. Menschen, die aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland nach Bayern ziehen, können demnach in Zukunft weiterhin das Defizit zwischen Geburtenrate und Todesfällen ausgleichen. Und wie sich dieser Zuzug auswirken kann, zeigt bereits das Jahr 2022: Innerhalb eines Jahres wuchs die Bevölkerung um 180.000 Menschen. Ein Sprung, der auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist.

Die Auswirkungen des Krieges werden sich laut Landesamt für Statistik noch bis 2026 in der Bevölkerungsberechnung abzeichnen. Danach gehe man von einer durchschnittlichen Zuwanderung von 25.900 Personen pro Jahr aus.

Corona-Pandemie hat lediglich temporäre Auswirkungen

Auch die Corona-Pandemie wirkte sich in der Vergangenheit auf die Bevölkerungsentwicklung aus: So ist in der Statistik im Jahr 2020 besonders die fehlende Zuwanderung aus dem Ausland abzulesen. Jedoch seien das temporäre Ereignisse, die den langfristigen Trend nicht beeinflussen, so das Landesamt: Dass die Bayern immer älter werden.

Demografischer Wandel: Weniger Erwerbsfähige in Bayern

Konkret wird der demografische Wandel so aussehen: Der Anteil der über 65-Jährigen steigt bis 2041 auf rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung an. Gleichzeitig geht die Zahl der Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren zurück. Bei den unter 20-Jährigen wird es sogar einen leichten Zuwachs geben. Insgesamt bedeutet das jedoch: Auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter kommen im Jahr 2041 45 Personen im Ruhestandsalter und 34 Kinder und Jugendliche. 2021 waren es noch 35 und 31.

Das Durchschnittsalter steigt damit um 1,3 Jahre an und liegt 2041 bei 45,4 Jahren. In der Stadt München sind die Menschen dann der Prognose zufolge mit 42,1 Jahren am jüngsten. Das liegt an dem hohen Geburtenüberschuss in der Landeshauptstadt.

Der Süden wächst deutlich, der Norden bleibt stabil

Nicht nur die Altersstruktur, auch die Bevölkerungszahl ist ungleich auf die bayerischen Regionen verteilt. Zwar rechnen alle sieben Regierungsbezirke mit Zuwanderung, diese kann jedoch nicht überall die Sterbefälle ausgleichen. Wie zum Beispiel im Landkreis Kronach: In 20 Jahren werden hier rund neun Prozent weniger Menschen leben – die stärkste Abnahme in ganz Bayern. Insgesamt muss Oberfranken nur mit einem leichten Bevölkerungsrückgang rechnen – eine gute Nachricht im Hinblick auf die Prognosen der letzten Jahre, die stärkere Verlusten voraussagten.

Ähnlich sieht es in Unterfranken aus, wo sogar ein leichtes Plus zu erwarten ist. Am stärksten profitiert voraussichtlich Schwaben vom Zuzug, gefolgt von Oberbayern und Niederbayern. Dabei zieht es die Menschen vor allem in die Metropolregion München und nahegelegene Landkreise. Am stärksten wächst voraussichtlich der niederbayerische Landkreis Landshut mit erwarteten 13 Prozent. Für die Oberpfalz wird ein Bevölkerungsplus von 3,9 Prozent erwartet, für Mittelfranken von 3,7 Prozent.

Bevölkerungsentwicklung als politische Entscheidungshilfe

Die regionalisierte Bevölkerungsberechnung wird jährlich vom Landesamt für Statistik in Bayern erstellt und aktualisiert. Dabei kalkuliert das Amt mit Sitz in Fürth nicht nur Ereignisse der Vergangenheit mit ein, auch politische Strategien der Zukunft sollen daraus abgeleitet werden. "Damit gibt das Landesamt für Statistik den handelnden Akteurinnen und Akteuren in den Kommunen und Regionen eine wichtige Arbeitsgrundlage zur Hand, mit der sie für ihre Bürgerinnen und Bürger planen können", teilt der Präsident des Bayerischen Landesamts für Statistik, Thomas Gößl, in einer Pressemitteilung mit.