Professor verrät: Das macht uns wirklich glücklich

Corona hat den Deutschen offenbar heftig aufs Gemüt geschlagen: Der "Glücksatlas" für das Jahr 2021 zeichnet das Bild eines genervten Landes, die Lebenszufriedenheit sei so gering wie lange nicht mehr. Im neuen "Glücksatlas", der in Bonn veröffentlicht wurde, wird das deutsche "Glücksniveau" im Jahr 2021 nur noch mit 6,58 Punkten angegeben. Das ist noch weniger als im Jahr zuvor (6,74 Punkte) - und der niedrigste Stand seit Beginn der Erhebung 1984.

Am heutigen "Internationalen Tag des Glücks" haben wir mit Karlheinz Ruckriegel gesprochen. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Nürnberg und Glücksforscher.

BR24: Was ist Glück?

Karlheinz Ruckriegel: Um Eckart von Hirschhausen zu zitieren: "Glück ist eine 'Nebenwirkung' eines gelingenden Lebens." Wir sind glücklich, wenn wir uns wohlfühlen mit unserem Leben, wenn wir das Gefühl haben, dass das Leben, das wir führen, gut und erfüllend ist. Subjektives Wohlbefinden ist der zentrale Indikator für ein gutes Leben, für eine hohe Lebensqualität. Eine glückliche Person erfreut sich häufig positiver Gefühle und erfährt seltener negative Gefühle im Hier und Jetzt und sieht einen Sinn in ihrem Leben, verfolgt also sinnvolle Ziele.

Dauerhaftes Glück erfordert, dass wir den Weg genießen, der uns zu einem lohnenswerten Ziel führt. Subjektives Wohlbefinden hat zwei Ausprägungen, und zwar das "emotionale" und das "kognitive" Wohlbefinden. Mit emotionalem Wohlbefinden ist die Gefühlslage im Moment gemeint, wobei es im Wesentlichen auf das Verhältnis zwischen positiven und negativen Gefühlen im Tagesdurchschnitt ankommt. Ein Anhaltspunkt: Das Verhältnis sollte mindestens 4:1 betragen. Hier geht es um das Wohlbefinden, das Menschen erleben, während sie ihr Leben leben.

Beim kognitiven Wohlbefinden geht es hingegen um den Grad der "Zufriedenheit" mit dem Leben, also um eine Bewertung. Es findet eine Abwägung zwischen dem, was man will – also seinen Zielen, Erwartungen und Wünschen – und dem statt, was man hat. Dies meint das Urteil, das Menschen fällen, wenn sie ihr Leben bewerten, wobei es hier entscheidend auf die Ziele ankommt, die Menschen für sich selbst setzen. Ziele sollten realistisch und sinnhaft sein. Solche Ziele sind persönliches Wachstum, zwischenmenschliche Beziehungen und Beiträge zu Gesellschaft. Emotionales und kognitives Wohlbefinden sind gleichermaßen wichtig, sie beeinflussen sich gegenseitig.

Was macht glücklich?

Gelingende soziale Beziehungen, Gesundheit, Engagement und eine befriedigende Tätigkeit. Die Möglichkeit, dass man selbst Einfluss hat auf sein Leben. Die persönliche Einstellung: Bin ich optimistisch? Bin ich dankbar? Und natürlich ein gewisses Maß an Einkommen. Wir wissen aus der Glücksforschung aber auch, dass - nachdem die wesentlichen materiellen Bedürfnisse abgedeckt sind und eine soziale Teilhabe möglich ist - mehr Einkommen das subjektive Wohlbefinden kaum mehr erhöht. Die materiellen Ansprüche und Ziele passen sich einfach an, das heißt mit steigendem Einkommen steigen auch die Ansprüche, so dass daraus keine größere Zufriedenheit erwächst.

Es geht darum, in unserem Alltag auf diese Glücksfaktoren zu achten. Es geht um ein sorgsames Abwägen, wofür wir unsere Zeit verwenden. Dabei muss man sich dann auch klar werden, was man für sich als wirklich wesentliche materielle Bedürfnisse ansieht.

Wie wird man Glücksforscher und was beinhaltet Ihre Tätigkeit?

Seit 2005 beschäftigte ich mich als Volkswirt an der Fakultät Betriebswirtschaft der TH Nürnberg mit der interdisziplinären Glücksforschung. Anlass war die Lektüre des Buches "Die glückliche Gesellschaft – Kurswechsel für Politik und Wirtschaft" des britischen Ökonomen Sir Richard Layard (London School of Economics), das damals erschienen ist. Richard Layard ist seit 2012 einer der Mitherausgeber des (UN) World Happiness Reports.

Die Glücksforschung ist interdisziplinär, d.h. verschiedene Disziplinen sind hier eingebunden: Psychologie, Soziologie, Volkswirtschaftslehre, Managementlehre, Medizin, Neurobiologe – nur um die Wichtigsten zu nennen. Ich selbst betreibe keine Grundlagenforschung, sondern nehme diese Erkenntnisse auf, um daraus insbesondere fachübergreifende Handlungsempfehlungen für die Politik und die Unternehmen abzuleiten.