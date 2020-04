Professor der Uni Bayreuth in Deutschen Ethikrat aufgenommen

Er ist ab sofort einer von 26 Experten des Deutschen Ethikrats: Stephan Rixen, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Sozialwirtschafts- und Gesundheitsrecht. Dies teilte die Universität Bayreuth mit, an der Rixen seit 2010 tätig ist.

Rixen vertritt Familien bei Impfpflicht-Beschwerden

Rixen hat sich zuletzt auch mit dem Thema Impfpflicht beschäftigt. Er vertritt Familien, die beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde gegen die Masern-Impfpflicht für Kinder in Kitas und Schulen eingereicht haben, die seit März dieses Jahres gilt. In der BR-Sendung Regionalzeit stellte Rixen zuletzt die Frage, ob die Impfpflicht in Grundrechte eingreift.

Deutschen Ethikrat hatte Ausgangsbeschränkungen hinterfragt

Neben Gesetzesvorschlägen sind auch rechtliche Folgen des Gesundheitswesens zentrale Themen des Deutschen Ethikrats. Das Gremium hatte zudem jüngst die Politik und Gesellschaft dazu aufgerufen, über die schrittweise Aufhebung der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zu diskutieren.