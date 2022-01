Professor befürchtet weitere Eskalation bei Corona-Demos

Der Bamberger Psychologie-Professor Claus-Christian Carbon rechnet zunächst noch mit einer weiteren Eskalation der Corona-Proteste, ehe die Bewegung abebben wird. Das sagte der Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre in der Frankenschau Aktuell des BR-Fernsehens.

Befürchtungen würden sich nicht bewahrheiten

Allerdings werde sich nach und nach auch die Erkenntnis durchsetzen, dass viele Befürchtungen der Protestierenden nicht eingetreten seien. So sei mittlerweile erkennbar, dass die Corona-Beschränkungen keine Massenarbeitslosigkeit oder gar den Austausch von Bevölkerungsgruppen hervorgerufen hätten. Gleichzeitig appelliert Carbon aber auch dafür, mit der Protestbewegung im Dialog zu bleiben. Nicht jede dieser Protest-Veranstaltungen sei als gefährlich einzustufen.

Politik solle mit Bürgern in Kontakt bleiben

Auch von der Gegenbewegung, die jetzt beispielsweise in Schweinfurt aufgetreten sei, müssten Signale ausgehen. So müsse beispielsweise klargemacht werden, dass auch die Befürworter der Corona-Regeln nicht jede Einzelmaßnahme bedingungslos unterstützten. Auch die Politik müsse mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt bleiben und auch für mehr Dialog und Bürgerbeteiligung sorgen, so Carbon.