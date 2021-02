Prof. Dr. Prömel wird Gründungspräsident der TU Nürnberg

Die neue Technische Universität Nürnberg (TUN) hat ihren ersten Präsidenten. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) gab bekannt, dass Prof. Dr. Dr. Hans Jürgen Prömel das Amt zum 1. März übernehmen wird.

"Prof. Dr. Prömel bringt umfassende Erfahrungen mit, um eine internationale, interdisziplinäre und digitale Universität von Grund auf zu errichten. Er ist ein deutschlandweit hochangesehener Hochschulpräsident mit vielfältigen internationalen Kontakten und Netzwerken. Innovative Hochschulstrukturen weiß er zu nutzen und zu gestalten." Bernd Sibler CSU), Wissenschaftsminister

International und national bekannter Mathematiker

Als Mathematiker sei der 67-Jährige ein überzeugender Repräsentant des technischen Profils der neuen Universität. Zwölf Jahre lang leitete der im nordrhein-westfälischen Bienen geborene Mathematiker als Präsident die Technische Universität Darmstadt.

Zuvor lehrte und forschte er unter anderem in Bonn und an der Humboldt-Universität Berlin, war dort hauptamtlicher Vizepräsident für Forschung. In verschiedenen Gremien hatte er führende Ämter und war international gefragt.

Aufbau einer interdisziplinären TUN

Als Gründungspräsident der zehnten bayerischen staatlichen Universität hat Prömel nun die Aufgabe, die Technische Universität Nürnberg zu leiten und eine Gesamtstrategie für die Aufbauphase zu entwickeln und umzusetzen. So sollen die Ingenieur- oder Technikwissenschaften interdisziplinär mit den Geistes- und Sozialwissenschaften zusammenarbeiten.

Studienstart zum Wintersemester 2023/24 geplant

Organisatorisch soll die TU in Departments nach internationalem Vorbild aufgebaut werden, die eng vernetzt sein sollen. Professor Prömel ist zunächst für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt. Die ersten Studierenden sollen an der TUN vom Wintersemester 2023/24 an ihre Masterstudiengänge belegen können.