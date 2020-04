Produktion umgestellt: Klinikbetten statt Luxuswaren

Während bei anderen Unternehmen während der Corona-Krise die Maschinen stillstehen und Mitarbeiter bereits in Kurzarbeit sind, läuft der Betrieb bei "Betten Mühldorfer" in Haidmühle im Bayerischen Wald auf Hochtouren - die Mitarbeiter sind allerdings jetzt mit Schutzmasken ausgestattet und auf den nötigen Sicherheitsabstand bedacht.

4.000 Betten für Behelfskliniken

4.000 Betten werden hier produziert - sie sind für die Notfallzentren und Behelfskliniken, die gerade aufgebaut werden. Der Auftrag dazu kam aus dem Wirtschaftsministerium. Minister Hubert Aiwanger (FW) wollte die Betten einerseits in Bayern herstellen lassen, damit keine Lieferengpässe entstehen können und andererseits bayerischen Firmen jetzt in der Krise helfen.

"Wir haben uns behelfen können mit den Kreuzfahrtschiffen, die haben immer schon höhere Auflagen in der Hygiene wie die Hotellerie, wegen des Ausbruchs von Viren auf dem Schiff. Auf diesen Fundus konnten wir zurückgreifen und schnell agieren." Elisabeth Hintermann, Unternehmerin

Mühldorfer liefert in die ganze Welt

Die Corona-Krise trifft das Traditionsunternehmen mit voller Wucht. Es beliefert Hotels weltweit, doch aufgrund des Virus steht die gesamte Hotellerie derzeit still. Im Schauraum bei "Betten Mühldorfer" markieren auf einer Weltkarte an der Wand bunte Pins, wo das Unternehmen überall hin liefert - es gibt wenig weiße Flecken. An den Wänden hängen außerdem Fotos des Burj Al Arab, des berühmten, segelförmigen Luxus-Hotels in Dubai. Es ist wohl der bekannteste Abnehmer von Betten Mühldorfer. Auch das Ritz in Paris oder das Adlon in Berlin gehören dazu.

Kunstfaser statt Daune

Aus einem Glasbehälter holt Elisabeth Hintermann dunkelbraune Federn heraus: Eiderdaunen, das höchste Füllgut. Vor der Pandemie ein gefragtes Produkt, doch momentan sei einiges auf Lager und bleibe wohl auch erstmal dort, sagt Hintermann traurig. Statt der Daune kommt jetzt eine Kunstfaser in die Betten – die Krankenhäuser haben ganz andere Anforderungen: sie brauchen strapazierfähige Ware, auskochbar und leicht.

"Dieser Auftrag vom Ministerium hält uns einen Monat über Wasser. Wir müssen weitersuchen. Wenn diese Pandemie länger dauert, dann müssen wir uns wieder was einfallen lassen, ansonsten geht das Licht aus, aber da sind wir nicht allein. Alle sind betroffen, aber da muss man Tag für Tag schauen, wie es sich entwickelt." Elisabeth Hintermann, Unternehmerin