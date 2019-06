Probleme mit falsch parkenden Lkw auf Rastplätzen an der A3

Zunächst parkte auf der Rastanlage Spessart-Süd in Fahrtrichtung Würzburg ein Lkw auf der Durchgangsfahrbahn, so dass nachfolgende Lkw und ein Bus nicht vorbeifahren konnten. Der Lkw blockierte die Fahrbahn von 23.30 Uhr bis etwa 00.15 Uhr, der Fahrer zeigte sich laut Polizei "bei Ansprache sehr uneinsichtig". Er wollte "nicht verstehen, dass er andere nicht behindern darf, auch wenn er das Bedürfnis nach einer Pause verspürt". Der Fahrer werde deshalb nun zum Verkehrsunterricht vorgeladen.

Missglückte Parkplatzsuche: Sattelzug fuhr sich im Schotter fest

Gegen 01.00 Uhr versuchte dann in Fahrtrichtung Frankfurt ein Lkw-Fahrer, seinen Sattelzug verbotswidrig im Bankett des Beschleunigungsstreifens der Rastanlage Spessart Nord zu parken. Dabei sackte die Sattelzugmaschine im losen Schotter ein. Der Versuch, den Sattelzug mit einem herbeigerufenen Kollegen mittels Abschleppstange zur bergen, misslang. Dabei fuhr sich der Sattelzug so fest, dass er zu kippen drohte und nur noch auf einer Stütze hielt und komplett in sich verdreht war, so die Polizei.

Eine Abschleppfirma musste mit Kran anrücken. Die Bergung dauerte etwa eineinhalb Stunden, der rechte Fahrstreifens musste gesperrt werden. Wegen des wenigen Verkehrs kam es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen, heißt es von der Polizei.