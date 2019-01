Probleme bei der Bayerischen Regiobahn

Der Zug war schon überfüllt, als er am Dienstag früh in Geltendorf im Landkreis Landsberg einfuhr. Sogar Jugendliche, die in der ersten Stunde eine Schulaufgabe schreiben mussten, ließ der Schaffner nicht zusteigen. Denn der Zug von Augsburg nach Schongau hatte an diesen Morgen statt drei nur einen Waggon.

Verspätungen: Lehrer sind sauer

Die Lehrer am Ammersee-Gymnasium in Dießen sind verärgert. Immer wieder erscheinen Schüler bis Unterrichtsbeginn nicht in der Schule, weil sich Züge verspäten. Schuld an den Problemen sind nach Aussage der Bayerischen Regiobahn Unfällschäden sowie technische Defekte. Weil Reservezüge nur schwer zu organisieren sind, führe man derzeit Gespräche mit Busunternehmen.