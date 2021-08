Problematische Denkmäler und Straßennamen- wie damit umgehen?

Seit 1999 steht das Denkmal für den Komponisten Hans Pfitzner unweit des Dampferstegs in Schondorf am Ammersee. Erst in den letzten Jahren kam ans Licht: Pfitzner, der von 1919 bis 1929 hier gelebt hat, steht nicht nur für Streichquartette und Sonaten. Pfitzner hat auch eine wichtige Rolle in der nationalsozialistischen Kulturpolitik gespielt. Er gehörte dem Reichskultursenat an. Er hat an Wahlkampfauftritten mitgewirkt. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg hat er in einer Glosse die Ermordung von Juden mit dem "Vertilgen einer bestimmten Insektensorte“ verglichen.

"Ich kann nicht damit konformgehen"

"Das geht überhaupt nicht, in der Art über Menschen jüdischen Glaubens zu sprechen", sagt Alexander Behnke aus Utting, der sich dafür stark macht, das Denkmal zu entfernen. Er hat sich bereits an den Schondorfer Gemeinderat gewandt. Er könne "nicht damit konformgehen", zu sagen, "dass das ja eigentlich doch ein ganz guter Musiker wäre und den würde man hier würdigen".

In einigen deutschen Städten, etwa in Hamburg, Münster und Frankfurt am Main, haben ehemalige Pfitznerstraßen in den letzten Jahren bereits andere Namen bekommen. In weiteren deutschen und österreichischen Städten wird eine Umbenennung diskutiert oder es wurden Hinweisschilder angebracht, die den historischen Kontext erklären.

Zu Straßenumbenennungen kam es in der Vergangenheit immer wieder, so zum Beispiel im Februar 2021 in Würzburg oder im Juli in Hof. Im Juni wurde in Schweinfurt das Willy-Sachs-Stadion umbenannt, das der Industrielle der Stadt geschenkt hatte. Doch der Namensgeber war nicht nur Gönner gewesen, sondern auch ein überzeugter Nationalsozialist.

Von den Nationalsozialisten enteignet und ermordet

Der Schondorfer Nachbarort Utting arbeitet ebenfalls seine NS-Geschichte auf: Das Grundstück, ebenfalls nahe dem Dampfersteg, auf dem die spätere Bayerische Verwaltungsschule errichtet wurde, gehörte der jüdischen Familie Arnold. Sie wurde von den Nationalsozialisten enteignet und ermordet. Nichts erinnerte bislang daran. Seit Jahresbeginn heißt die Seeholzstraße auf diesem Abschnitt Anna-und-Benno-Arnold-Platz.

"Wir haben geschaut, wie wir diesen Ort würdig gestalten können, was wir für Möglichkeiten haben im Rahmen der Straßenumbenennung", sagt Bürgermeister Florian Hoffmann, der nach einem entsprechenden Schreiben des Jüdischen Museums Augsburg-Schwaben aktiv geworden war. Dazu wurde eine Stehle für Anna und Benno Arnold errichtet.

"Weltanschauungen vom Künstler nicht trennen"

Auch in Schondorf will man dem Pfitzner-Denkmal nicht länger den besten Platz im Ort überlassen. Bürgermeister Alexander Herrmann könnte sich vorstellen, dass man das ohnehin ramponierte Denkmal durch eine Tafel ersetzt. Auf dieser könnte etwa stehen, so Herrmann, dass man hier ein Denkmal für Pfitzner hatte, dass man es nicht ohne Grund entfernt hat – "und dann vielleicht dazu schreibt, dass er ein guter Komponist war, aber dass wir eben den Menschen Pfitzner mit seinen Weltanschauungen vom Künstler nicht trennen". Nun soll noch im August der Kulturausschuss das Thema beraten.