Problem der Nahversorgung am Beispiel Deggendorf

Richard Kotlarski betreibt seit 1991 einen Supermarkt in der Deggendorfer Innenstadt - es ist der einzige. Er kennt das Problem:

"Der Trend geht einfach nach Außen von der Fläche her. Ein moderner Supermarkt hat heute an die 2.000 Quadratmeter. Je kleiner die Orte sind desto größer ist das Problem, aber auch die Mittelstädte wie Deggendorf leiden darunter. In Landshut hatten wir auch ein Geschäft direkt in der Stadt. Dort war es dann bei den Mietverhandlungen so, dass uns die Postbank rausgedrängt hat." Richard Kotlarski, Supermarktinhaber

Laut Industrie und Handelskammer Niederbayern wirken große Einkaufszentren auf eben dieser grünen Wiese oft wie Magneten gegen die klassische Nahversorgung am Ort. Es sind also nicht nur die Dörfer und kleinen Gemeinden, die das Problem haben, dass Lebensmittelläden fehlen.

Betreiber haben hohe Ansprüche

Andreas Höhn ist der Wirtschaftsförderer der Stadt Deggendorf. Er versucht schon seit längerer Zeit, einen zweiten Supermarkt in die Stadt zu locken, um die Versorgung zu verbessern:

"Wir erleben, dass immer mehr Leute in die Innenstadt ziehen, vor allem auch ältere Semester. Aus diesem Aspekt heraus ist es elementar, dass wir diesen Baustein noch brauchen. Einen Vollsortiment Supermarkt, der sich ergänzt mit dem jetzt bestehenden Nahkauf." Andreas Höhn, Wirtschaftsförderer Deggendorf

Doch dieses Unterfangen ist nicht leicht: "Die Supermärkte wollen zum einen, dass sie genügend Parkplätze haben, es soll zentral sein, es soll sichtbar sein, es soll nah an einem großen Wohngebiet sein - und das alles in der Innenstadt. Man merkt schon an der Argumentationslinie, das ist nicht so einfach", so Höhn.

In den nächsten Jahren werden voraussichtlich immer mehr Menschen in den Innenstadtbereich von Deggendorf ziehen. Auch die Technische Hochschule wird weiter junge Leute anlocken. Um die Versorgung mit Lebensmittel zu verbessern, müsste die Stadt also einen zweiten Supermarkt direkt vor Ort ansiedeln.