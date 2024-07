Probiotischer Weinbau: Statt Herbizide lieber "Kompost-Tee"

Der Einsatz bestimmter Pestizide und Herbizide kann in der Landwirtschaft langfristig großen Schaden in der Natur anrichten und zunehmend das Grundwasser belasten. Heutzutage wird auch den Winzern mehr Umweltschutz empfohlen und der Schritt hin zur ökologischen Rebenbewirtschaftung wird seit Kurzem durch den Staat subventioniert. Doch trotz der angebotenen Förderung bleiben die Winzer sehr skeptisch – die Umstellung ist arbeitsintensiv und kostspielig. Dennoch – bei den Verbrauchern wird eine klare Tendenz beobachtet: Die Nachfrage nach biologisch angebauten Weinen steigt. Filmautorin Hiltrud Reiter begleitet Klemens Rumpel, Vorstand der Ökowinzer mit langjähriger Erfahrung bei seiner Arbeit in den Weinbergen. Momentan stellt er den gesamten Betrieb der jungen Winzerfamilie Lange, Weingut Schloss Saaleck in Hammelburg mit 18 Hektar, auf biologischen Anbau um. Dr. Hermann Kolesch von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim stellt das Zukunftsprojekt 2025 vor. Bei diesem völlig neuartigen Projekt werden nicht nur Weinberge, sondern eine ganze Landschaft ganzheitlich auf biologischen Anbau umgestellt: Weinberge in Querterrassierung mit Hecken, Obstbäumen, Trüffelanbau sowie Hecken, Sträuchern und Weinbergsmauern. Wie sich das älteste biologische Weingut in Wiesenbronn entwickelt hat, erfährt das BR-Team von Gerhard Roth, dem Pionier des fränkischen Bioweinanbaus. Schon vor über 40 Jahren hat er seine Weinberge umgestellt.