Proben für Prunksitzung "Fastnacht in Franken" starten

Die Bühne ist aufgebaut, das Licht ausgerichtet. Regisseur Thomas Kornmayer hat einen dicken Ordner vor sich liegen. Fünf Tage bleiben bis zur Voraufzeichnung. Ausgestrahlt wird die Fastnacht in Franken am Freitag, 18. Februar. Nach der Corona-Teststation geht es für Ines Procter zur Kostümauswahl. Ihren Putzkittel hat sie dabei – doch sie wird in weitere Rollen schlüpfen. Aus dem BR-Fundus hängen mehrere hundert Kostüme in Veitshöchheim. Die Türe geht zu – Ines Procter will noch nicht so viel über ihre Outfits verraten, nur so viel: "Es wird heiß!"

Stars der Fastnacht am Start

Michl Müller und Sebastian Reich stehen bereits auf der Bühne, Peter Kuhn nimmt Platz. Erstmals in der Geschichte der Fastnacht in Franken soll es ein Singspiel geben. "Ist fast schon ein Musical", meint Ines Procter und winkt den anderen auf der Bühne zu. "Es ist so schön, hier oben mit den anderen zu stehen", meint sie. Und Michl Müller darauf: "Solange wir alle schön negativ sind, ist alles gut." Sebastian Reich reiht sich ein: "Für mich ist es hier ein Startschuss. Ich will ab März wieder auf Tour gehen und diese Sendung ist der Beweis, dass die Fastnacht und das Brauchtum noch leben. Ich freue mich jetzt darauf, eine tolle Sendung zu machen und den Zuschauern ein paar schön Stunden zu schenken."

Neue und alte Hasen im Programm

Im Zuschauerraum steht Christoph Maul. Der Comedian aus dem mittelfränkischen Schillingsfürst ist dieses Jahr das erste Mal in Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) dabei. Im Gepäck hat er Fahrrad-Trikots von seinem Vater. Der fährt mit 70 immer noch Rennrad und Christoph Maul möchte als Radfahrer sein Debüt in Veitshöchheim starten. Andere spielen hier schon lange mit. Michl Müller ist zum 15. Mal mit dabei. Waltraud und Mariechen feiern heuer hier ihre Silberhochzeit – 25 Jahre Fastnacht in Franken. Und Peter Kuhn steht 30 Jahren bei der Fastnacht in Franken auf der Bühne.