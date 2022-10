Probeliegen im Sarg: Ausstellung will Angst vor dem Tod nehmen

Langsam senkt sich der große, hölzerne Deckel des Sarges. Darin liegt Simon, der quietschlebendig kichert. "Es fühlt sich sehr weich an, eigentlich wie in einem Bett", sagt der Viertklässler, der zusammen mit seinen Klassenkameraden ins Edwin Scharff Museum nach Neu-Ulm gekommen ist. Sich spielerisch einem schwierigen Thema zu nähern, dass ist das Ziel der Schau "Erzähl mir was vom Tod".

Reise ins Jenseits im Edwin Scharff Museum

Wer die Ausstellung betritt, bekommt deshalb erst einmal einen Reisepass – schließlich geht es vom Diesseits in Jenseits. In der "Zeitmaschine", dem ersten Raum, stehen unzählige Armband- und Tischuhren wie auch eine große Sanduhr. Einzelne Körner laufen kontinuierlich nach unten, symbolisch für ein Leben, das langsam verrinnt. Dass die Natur ein Werden und Vergehen ist, will das Kindermuseum vermitteln und so ein Stück weit Ängste und Sorgen nehmen.

"Mein Großvater ist gestorben, das war schon schlimm für mich", erzählt Greta. "Ich hab schon erlebt, wie Hühner von uns gestorben sind, da war ich sehr traurig", sagt Leni. Viele Kinder werden im Alltag mit dem Tod konfrontiert, doch Eltern versuchen das Thema oft auszublenden. "Das Kind wird mit seinen Fragen manchmal nicht aufgefangen. Es hat keine Unterstützung und kommt sich hilflos vor", sagt Museumspädagogin Pia Grotsch. Auf gut 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche geht es aber auch um die Frage, was bleibt, wenn wir nicht mehr da sind?

Unsterblichkeitstrank: Ewiges Leben erstrebenswert?

Ein kleines Wohnzimmer steckt voller Habseligkeiten. Ein Telefon mit Wählscheibe, ein altes Röhrenradio oder Hummelfiguren sind zu sehen. Besucher können in Unterlagen und Aktenordnern eines Mannes blättern, der wirklich gelebt hat. Sie erfahren aber auch, dass es die Idee eines Jüngsten Gerichts schon bei den alten Ägyptern gab. Das Herz wurde gewogen - hatte der Mensch mehr gute als schlechte Taten vollbracht, kam er der Überlieferung nach ins Totenreich, vergleichbar mit dem Himmel im Christentum. In einem anderen Raum können Besucher einen Unsterblichkeitstrank brauen. Doch wäre so ein ewiges Leben wirklich erstrebenswert?

"Gerade weil wir endlich sind, überlege ich mir doch viel besser, was ich mit meiner Zeit machen möchte. Eigentlich ist das auch eine Ausstellung über das Leben", sagt Höppl, die Leiterin des Kindermuseums. Wie eng Tod und Leben miteinander verwoben sind, zeigt sich auch in der mexikanischen Kultur. Am "Dia de los Muertos", also dem Tag der Toten wird nicht getrauert. Die Seelen der Verstorbenen kehren zu den Familien zurück, um gemeinsam ein großes Fest zu feiern.

Kinder ziehen positives Fazit

"Ich hab mir gedacht, das wird heute traurig, aber das ist wirklich cool hier", sagt Marleen. "Ich hab jetzt weniger Angst vor dem Tod als vorher", ergänzt Simon. Die Ausstellung richtet sich keineswegs nur an Kinder, sondern will auch Erwachsene ansprechen und zum Nachdenken anregen. Zu sehen ist "Erzähl mir vom Tod" noch bis März 2024 im Edwin Scharff Museum in Neu-Ulm.