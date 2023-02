Probebohrungen für Ausbau der Bahnstrecke Plattling - Landshut

Die Bahnstrecke Plattling – Landshut soll in den kommenden Jahren zumindest teilweise zweigleisig ausgebaut werden. Unter anderem bei Niederaichbach im Landkreis Landshut.

Bau eines zweiten Gleises bei Niederaichbach geplant

Dort beginnen am heutigen Dienstag Probebohrungen. Durch den Einsatz eines großen Spezialbohrgeräts will die Deutsche Bahn den Untergrund für den Neubau eines zweiten Gleises im Raum Niederaichbach erkunden. Dabei wird der Boden in eine Tiefe von bis zu 20 Metern untersucht.

Bei Niederaichbach soll in den kommenden Jahren eine von sieben neuen Bahn-Kreuzungsstellen entstehen. Solche über 800 Meter langen Parallelgleise sollen künftig einen zuverlässigeren und schnelleren Bahnverkehr von der Donau isaraufwärts über Landshut nach München sicherstellen. Diese Strecke zählt zu den wichtigsten und meist befahrenen Bahnstrecken Niederbayerns.

Weitere Bohrungen in anderen Landkreisen

Nach dem zweigleisigen Ausbau soll bis zum Ende des Jahrzehnts der vom Freistaat Bayern anvisierte Halbstundentakt zwischen Passau und München möglich sein. Weitere Erkundungsbohrungen werden in den Kommunen Otzing im Landkreis Deggendorf , Mamming und Landau (Landkreis Dingolfing-Landau) sowie in Ergolding und Essenbach (Landkreis Landshut) vorgenommen, wo ebenfalls zweigleisig ausgebaut werden soll.