Pro und Contra: Längere Öffnungszeiten in Bayern?

PRO: "Die 20-Uhr-Grenze ist nicht mehr zeitgemäß"

Niemand fordert, dass alle Läden in Bayern künftig werktags bis Mitternacht oder gar rund um die Uhr geöffnet sein müssen. Aber die aktuell geltende Grenze von 20 Uhr ist nicht mehr zeitgemäß. Denn viele Läden sind durch den Online-Handel unter Druck geraten. Durch längere Öffnungszeiten hätten sie bessere Chancen in diesem harten Konkurrenzkampf. Dazu kommt: In Städten wie München (aber auch anderswo) kommen viele Menschen erst spät aus dem Büro - längere Öffnungszeiten würden ihren Alltag deutlich erleichtern.

Kleinere Geschäfte kämen in zusätzliche Schwierigkeiten - das ist ein häufig gehörtes Argument gegen die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Richtig ist: Kein Inhaber würde gezwungen, länger zu öffnen - hätte aber die Möglichkeit dazu. Und wer als Kunde bisher schon lieber beim Metzger, Bäcker oder Gemüsehändler um die Ecke einkauft, würde das auch weiterhin tun und nicht plötzlich zum Discounter rennen.

Dass die Angestellten im Einzelhandel bei flexibleren Öffnungszeiten über Gebühr leiden würden, ist auch nicht gesagt. Denn zum einen gilt die gesetzliche Höchstarbeitszeit weiterhin. Und zum anderen könnten in Supermärkten zusätzliche Nebenjobs entstehen, etwa für Studierende.

Höchste Zeit also, auch in Bayern die Möglichkeit zu schaffen, dass Läden länger öffnen können. Warum nicht auf Zeit flexible Öffnungszeiten ermöglichen – und nach einem Jahr mit allen relevanten Beteiligten ergebnisoffen eine Bewertung vornehmen? Runde Tische sind schließlich derzeit das wohl am meisten angesagte Möbelstück der bayerischen Politik.

Autor: Maximilian Heim, BR Landespolitik