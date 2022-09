> Pro-russische Propaganda: Ermittlungen gegen Russin in Landshut

Eine in Landshut lebende russische Staatsbürgerin ist in sozialen Netzwerken durch pro-russische und kriegsverherrlichende Propaganda auffällig geworden. Nun wird gegen die Frau ermittelt - bereits in mehreren Verfahren.