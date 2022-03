Pro oder contra Putin: Wie der Ukraine-Krieg Familien spaltet

Wer ist der Aggressor im Krieg in der Ukraine? Darüber gibt es Streit in vielen russischen und ukrainischen Familien. Wer welche Meinung vertritt, hängt vor allem vom Medienkonsum ab und ist insofern auch einen Generationenfrage. Zwei Frauen berichten über Diskussionen, die derzeit wohl in vielen Familien stattfinden.

Verwandte sehen Putin als Befreier

Die Ukrainerin Irina hat russische Familienmitglieder. Mit ihnen hat sie seit Ausbruchs des Krieges in der Ukraine Streit. Irina ist gegen Putin, gegen den Krieg. Doch ein Teil ihrer Familienmitglieder sagt, Putin sei ein Befreier des ukrainischen Volkes. Er sei durch die Nato und die Ukraine provoziert worden und müsse seine Grenzen schützen. Irina versteht diese Ansicht nicht.

Irina ist sich sicher, dass die russischen Medien Fakten verdrehen oder Informationen verschweigen, etwa wie viele Menschen im Krieg in der Ukraine getötet wurden. Die Verwandten jedoch sind der Meinung, alle westlichen Medien wären gegen Putin und seien dadurch automatisch nicht vertrauenswürdig.

Vertrauen in russische, Misstrauen in deutsche Medien

Diese Familienmitglieder würden, obwohl sie in Deutschland leben, nur russisches Fernsehen schauen und deutschen Medien misstrauen, erzählt Irina.

Diskussionen innerhalb der eigenen Familie kennt auch die 27-jährige Russin Antonia. Sie war unter anderem auf einer Friedensdemo in Regensburg, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Sie sagt: "Ich bin selbst in Russland geboren. Ich möchte zeigen, dass das russische Volk diesen Krieg nicht will. Es ist Putins Krieg."

Sie erzählt, dass Teile ihrer Familie nicht so denken wie sie und sie deshalb als Vaterlands-Verräterin bezeichnen: "Meine Verwandten schauen so gut wie nur russisches Fernsehen, und dort werden die Fakten anders dargestellt, so dass Putin recht habe."

Vor allem junge Menschen würden jedoch kritisch mit den russischen Medien umgehen. Viele Ältere seien aber mit diesen Sendern aufgewachsen, würden ihnen vertrauen, erzählt Antonia. Die 27-Jährige sagt, sie habe das Gefühl, dass viele in der russischen Bevölkerung den Krieg nicht wollten.

Aber auch alternative Kommunikationswege werden genutzt

Schon vorher, doch vor allem jetzt, angesichts des verschärften russischen Mediengesetzes, nutzen einige Menschen in Russland die Sozialen Netzwerke, um auf unkonventionellen Wegen Informationen über den Krieg erhalten und verbreiten zu können, erklärt Gesine Drews-Sylla, Professorin für Literatur und Kultur Russlands an der Uni Würzburg auf BR-Anfrage.

So sei in den Sozialen Medien beispielsweise dazu aufgerufen worden, Restaurantkritiken im Internet zu verwenden, um über den Krieg zu informieren. Viele russischsprachige Künstlerinnen und Künstler hätten außerdem dazu aufgerufen, jetzt verstärkt alle Kommunikationsmittel jenseits der Propaganda - also Telefon, Messenger und E-Mail - zu nutzen. Doch selbst private, russlandkritische Kommunikation könne gefährlich für die Nutzer sein, so Drews-Sylla.

Medien in Russland staatlich kontrolliert

Der Krieg in der Ukraine sei auch ein Informationskrieg, so die Professorin. Die Pressefreiheit sei in Russland schon vor dem Krieg eingeschränkt gewesen, doch es habe noch wenige unabhängige Sender, Internetplattformen oder Zeitungen gegeben. Diese seien in den vergangenen Tagen ausgeschaltet worden.

Einige wenige Medien hätten beschlossen, sich den offiziellen Sprachregelungen soweit anzupassen, dass sie weiterarbeiten können, so Drews-Sylla. Die Frage sei jedoch, wie lange das noch möglich sei.

Besonders seit der Verschärfung des russischen Mediengesetzes am vergangenen Freitag, wird ein Abweichen von der offiziellen Berichterstattung mit drastischen Strafen belegt.