Pro Bahn warnt Zugpendler vor Wiesn-Begleiterscheinungen

Der Fahrgastverband Probahn warnt Augsburger Zugpendler vor den unangenehmen Begleiterscheinungen der Wiesn. Probahnsprecher Jörg Lange empfiehlt, Zugfahrten auf den Regionalverkehrslinien wie dem Fugger-Express aus Richtung München am späten Abend nach Möglichkeit zu vermeiden. Auch am Vormittag des Wochenendes seien Fahrten in Richtung München nicht ratsam:

"Rechnen Sie zu diesen Zeiten mit massiv überfüllten Zügen, verdreckten Sitzen, verstopften Toiletten, betrunkenen und mehr als nur vereinzelt auch pöbelnden und randalierenden Fahrgästen sowie in Folge Verspätungen durch Fahrzeugdefekte wie zerstörte Türen, Schlägereien und nachfolgende Polizei- sowie Rettungsdiensteinsätze." Pro Bahn-Sprecher Jörg Lange

Pro Bahn: Fahrgäste werden mit Oktoberfest-Folgen allein gelassen

Jörg Lange betont, dass der Verband diese Empfehlung schon vor Jahren herausgegeben habe - doch an der Lage habe sich nichts gebessert. Fahrgäste, aber auch Eisenbahnunternehmen und deren Mitarbeiter würden mit den Folgen des Oktoberfests alleine gelassen werden, "während Wiesen-Wirte, Münchner Unternehmen und die Landeshauptstadt den Profit einstreichen".