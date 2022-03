Privatzoobesitzer streitet um 800 beschlagnahmte Tiere

Goldkopflöwenäffchen, Weißnackenkraniche, vietnamesische Sikahirsche - die Liste der beschlagnahmten Tiere liest sich wie die Beschreibung eines großen Tierparks. Genau davon hatte Gustav Struck auch immer geträumt. Doch die Behörden durchkreuzten seine Pläne. Sie beschlagnahmten seinen Privatzoo.

Jetzt kämpft der Mann vor dem Verwaltungsgericht in Regensburg darum, überhaupt wieder Tiere halten und betreuen zu dürfen. Genau das hat das Landratsamt Passau ihm und seinem Sohn nämlich verboten. Verhandelt wird der Fall am Dienstagnachmittag.

Tierhaltung in ehemaliger Kaserne

Im Januar vergangenen Jahres hatten Mitarbeiter des Veterinäramtes des Landkreises Passau, des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und der Regierung von Niederbayern die private Tierhaltung auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände in Kirchham, in Aldersbach und in Bad Füssing aufgelöst.

800 Tiere beschlagnahmt

Mit Hilfe von Tierschutzorganisationen und Transportunternehmen wurden mehr als 800 Tiere beschlagnahmt und zu Auffangstationen gebracht. Darunter unter anderem 40 Rinder, 300 Ziervögel, 250 Nutz- und Wasservögel, Tukane, Affen, Alpakas und Schildkröten.

Haltung "völlig unzureichend"

Das Landratsamt bezeichnete die Haltungsbedingungen als "völlig unzureichend". Beispielsweise sollen Wasservögel in Dusch-, und Toilettenräumen der ehemaligen Kaserne untergebracht worden sein. Zwei Rinder wurden aufgrund ihres Zustandes vor Ort eingeschläfert. Struck sagte damals dem BR, er halte die Aktion der "überkritischen" Behörde für unverhältnismäßig. Die Tiere seien alle gut gehalten worden.

Mehrfach verwarnt

Tierhalter Struck war vor der Beschlagnahmung mehrfach von den Behörden verwarnt worden. Bei einer Razzia im Sommer 2020 hatten Veterinäre mehrere tiefgefrorene Ziegen und Affen gefunden. Er erklärte die Funde in der Tiefkühltruhe damit, dass er mit einem Tierpräparator zusammenarbeite.